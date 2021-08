Durf jij je baas te vertellen dat je niet blij bent op het werk? Volgens een enquête uitgevoerd door rekruteringskantoor Robert Walters zou 94% van de werkgevers graag zien dat werknemers het zélf aangeven wanneer ze ontevreden zijn met hun job. Maar in de praktijk gebeurt dit veel minder vaak.

De meeste werknemers stellen hun baas daarom uiteindelijk voor een voldongen feit: ik heb een nieuwe job gevonden en dus ik vertrek. Van tevoren aangeven dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging wordt als ingewikkeld of zelfs intimiderend ervaren.

Slechts twee vijfde (42%) van de werknemers vertelt eerlijk tegen zijn manager dat hij overweegt om op te stappen. Een deel doet dit uit respect voor zijn huidige werkgever of om te voorkomen dat na een vertrek direct alle schepen zijn verbrand, terwijl een ander deel aangeeft zo'n gesprek te zien als een manier om een promotie af te dwingen.

Waarom is het zo lastig het gesprek aan te gaan?

Veel werknemers zijn bang dat het aankaarten van problemen met of op het werk negatieve gevolgen heeft. Wie weet worden ze door hun manager straks over het hoofd gezien voor interessante projecten. Ook vinden veel professionals het eenvoudigweg lastig om feedback of opbouwende kritiek te delen met hun leidinggevenden.

Tegelijkertijd gaan ook managers die doorhebben dat werknemers ontevreden zijn lang niet altijd het gesprek aan. Zij vrezen bijvoorbeeld dat de relatie met collega's of de sfeer op de afdeling daaronder lijdt.

En toch: een moeilijk, maar eerlijk gesprek voeren kan voor beide partijen net goed uitpakken. Werkgevers weten ook dat het zoeken naar, aannemen en trainen van nieuw personeel een lang en kostbaar proces is. Daar komt nog bij dat een ongelukkige werknemer in de periode voor zijn vertrek waarschijnlijk niet op zijn productiefst is.

Zo vertel je je baas dat je niet blij bent met je job

Om te beginnen: wees open en eerlijk over de oorzaak waarom je niet gelukkig bent in je functie. Twee van de meest voorkomende redenen zijn een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en een te laag salaris. Ook een gevoel van onderwaardering, weinig uitdaging of een mismatch met de bedrijfscultuur worden vaak genoemd.

Speel nooit op de man, maar kom met rationele argumenten waarom dingen in jouw ogen anders moeten. Past bij jouw functie een hoger salaris, dan kun je bijvoorbeeld met Robert Walters' Salary Survey aantonen wat andere professionals in jouw functie gemiddeld verdienen. Stoor je je aan het gebrek aan doorgroeimogelijkheden? Dan kun je samen met je manager nieuwe doelstellingen bedenken en een stap-voor-stap carrièreplan opstellen. Blijf altijd professioneel en kalm. Wees vooral ook duidelijk. Onderzoek voordat je het gesprek aangaat wat je precies anders wil en hóe dat volgens jou moet veranderen.

Exitgesprek

Zelfs al hebben jij en je werkgever de beste intenties, soms kom je er niet uit. Voer in dat geval wel een exitgesprek. Werkgevers kunnen zo een eerlijker beeld krijgen hoe werknemers - die nu wat vrijer kunnen spreken - de bedrijfscultuur en -processen ervaren. Werknemers kunnen nog een keer reflecteren op wat zij niet waardeerden of misten in deze functie en weten zo beter wat zij wel zoeken in een nieuwe functie.

