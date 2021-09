In september is het elk jaar uitkijken naar de wijnacties in de supermarkten. Maar is dat niet vooral slimme marketing? Deze tips helpen je de acties te doorprikken.

Dertig procent korting, 40% korting, 1+1 gratis... September is niet alleen de start van een nieuw schooljaar, het is ook de maand van de wijnacties. Alles wordt dan in stelling gebracht om de consument te verleiden.

Enkele jaren geleden maakten Fran-se hypermarkten reclame voor hun wijnacties tot in Antwerpen, want veel Belgen maakten graag de verplaatsing. Bezoek je vandaag een Franse supermarkt in de buurt van de grens, dan sta je oog in oog met een Chinese muur van wijnflessen. Het klopt dat wijnen over de grens goedkoper blijven, omdat de accijnzen er lager liggen. Maar intussen organiseren ook de Belgische supermarkten, zoals Delhaize, Carrefour en Colruyt wijnacties. Aan keuze geen gebrek dus.

De aanbiedingen zien er erg aantrekkelijk uit, maar de vraag is: doe je er een goede zaak aan? Het antwoord is genuanceerd.

"Een medaillewinnaar, de keuze van de sommelier, onze favorieten en andere vermeldingen tijdens deze acties zijn zelden geloofwaardig", waarschuwt Emmanuel Delmas, sommelier en wijnconsulent. "Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar meestal gaat het om wijn in stock die de deur uitmoet. De crus bourgeois en andere zogenaamde vaste waarden hebben vaak weinig karakter. Bourgognewijnen vind je er niet vaak, omdat die meestal het werk zijn van kleine producenten. En ook de zeer grote wijnen ga je er niet aantreffen." Uiteindelijk blijkt de prijs-kwaliteitverhouding niet geweldig. En het zijn net de marges op goedkope wijnen die de supermarkten de meeste winst opleveren.

Vaak draaien wijnacties rond wijnen in stock die de deur uit moeten.

Met een kritische blik

Vallen er dan - nu je weet dat je op je hoede moet zijn - helemaal geen koopjes te rapen? Toch wel, zolang je kritisch blijft en niet zwicht voor de marketing en de hype die rond sommige onbekende wijnen wordt gecreëerd. Koop je geregeld een bepaalde wijn die je lekker vindt? Hou het dan simpel en koop die wijn verder. En sla er de folders op na om te weten of je je favoriete wijn niet met een kleine korting op de kop kan tikken. Dit geeft je de kans om je wijnkelder aan te vullen, zonder een miskoop te doen.

Nog een tip: richt je op jonge wijnen, want je weet niet in welke omstandigheden je supermarkt wijnen met meer jaren op de teller bewaart.

Koop dus wat je lekker vindt. "Maar benut de kortingen ook om je horizon te verruimen. Ga op ontdekking naar andere wijnen uit andere streken zoals de Jura, Portugal, Griekenland en de rest van de wereld", adviseert sommelier Eric Boschman. "De problemen qua prijs-kwaliteitverhouding bij wijnacties spitsen zich vooral toe op enkele regio's met een grote productie, zoals Bordeaux. Maar bij hun prospectie van andere regio's leveren inkopers van supermarkten vaak wel goed werk."

En wil je geweldige ontdekkingen doen tegen niet al te buitensporige prijzen, win dan raad in bij een onafhankelijke wijnhandelaar. Want wijnen van wijnboeren verkopen is zijn vak.

Dertig procent korting, 40% korting, 1+1 gratis... September is niet alleen de start van een nieuw schooljaar, het is ook de maand van de wijnacties. Alles wordt dan in stelling gebracht om de consument te verleiden. Enkele jaren geleden maakten Fran-se hypermarkten reclame voor hun wijnacties tot in Antwerpen, want veel Belgen maakten graag de verplaatsing. Bezoek je vandaag een Franse supermarkt in de buurt van de grens, dan sta je oog in oog met een Chinese muur van wijnflessen. Het klopt dat wijnen over de grens goedkoper blijven, omdat de accijnzen er lager liggen. Maar intussen organiseren ook de Belgische supermarkten, zoals Delhaize, Carrefour en Colruyt wijnacties. Aan keuze geen gebrek dus. De aanbiedingen zien er erg aantrekkelijk uit, maar de vraag is: doe je er een goede zaak aan? Het antwoord is genuanceerd. "Een medaillewinnaar, de keuze van de sommelier, onze favorieten en andere vermeldingen tijdens deze acties zijn zelden geloofwaardig", waarschuwt Emmanuel Delmas, sommelier en wijnconsulent. "Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar meestal gaat het om wijn in stock die de deur uitmoet. De crus bourgeois en andere zogenaamde vaste waarden hebben vaak weinig karakter. Bourgognewijnen vind je er niet vaak, omdat die meestal het werk zijn van kleine producenten. En ook de zeer grote wijnen ga je er niet aantreffen." Uiteindelijk blijkt de prijs-kwaliteitverhouding niet geweldig. En het zijn net de marges op goedkope wijnen die de supermarkten de meeste winst opleveren. Vallen er dan - nu je weet dat je op je hoede moet zijn - helemaal geen koopjes te rapen? Toch wel, zolang je kritisch blijft en niet zwicht voor de marketing en de hype die rond sommige onbekende wijnen wordt gecreëerd. Koop je geregeld een bepaalde wijn die je lekker vindt? Hou het dan simpel en koop die wijn verder. En sla er de folders op na om te weten of je je favoriete wijn niet met een kleine korting op de kop kan tikken. Dit geeft je de kans om je wijnkelder aan te vullen, zonder een miskoop te doen. Nog een tip: richt je op jonge wijnen, want je weet niet in welke omstandigheden je supermarkt wijnen met meer jaren op de teller bewaart. Koop dus wat je lekker vindt. "Maar benut de kortingen ook om je horizon te verruimen. Ga op ontdekking naar andere wijnen uit andere streken zoals de Jura, Portugal, Griekenland en de rest van de wereld", adviseert sommelier Eric Boschman. "De problemen qua prijs-kwaliteitverhouding bij wijnacties spitsen zich vooral toe op enkele regio's met een grote productie, zoals Bordeaux. Maar bij hun prospectie van andere regio's leveren inkopers van supermarkten vaak wel goed werk." En wil je geweldige ontdekkingen doen tegen niet al te buitensporige prijzen, win dan raad in bij een onafhankelijke wijnhandelaar. Want wijnen van wijnboeren verkopen is zijn vak.