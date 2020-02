Wie op reis vertrekt, hoopt steeds dat alles rimpelloos zal verlopen. Maar heel wat dingen heb je niet in de hand. Stel dat jouw hotel plots in quarantaine wordt geplaatst door het coronavirus.... Daarom vraagt Buitenlandse Zaken dat iedereen die naar het buitenland vertrekt, zich vooraf registreert.

Buitenlandse Zaken weet dat er 110 Belgische reizigers die via touroperator TUI geboekt hebben, vast zitten in hotel H10 Costa Adeje Palace hotel op het Canarische eiland Tenerife vanwege het nieuwe coronavirus. "Maar het kunnen er meer zijn", zegt woordvoerder Karl Lagatie dinsdag, want mogelijk boekten ook Belgen individueel een verblijf in het bewuste hotel.

Om in zulke situaties exacte te weten om hoeveel mensen het gaat, repatriëringen te kunnen organiseren of andere bijstand te bieden, is het belangrijk dat reizigers zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be voor ze naar het buitenland vertrekken.

Zo staat het te lezen op de website:

Waarom registreren?

Doet zich op uw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland meteen over uw contactgegevens. Zo kunnen zij u snel contacteren voor informatie of bijstand indien nodig

In geval van nood kunnen de consulaire diensten ook uw contactpersoon in België verwittigen

Uw contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie

Uw persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van uw reis gewist uit het systeem

Registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.

