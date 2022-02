Uitzoeken op welke premies je recht heb als je renoveert is geen sinecure... Daar is de Vlaamse overheid zich van bewust. Vandaar dat er één verbouwpremie komt vanaf oktober. Wel opletten: tussen 30 juni en 1 oktober zal je geen premie kunnen aanvragen.

Vandaag zijn er verschillende Vlaamse premies die je kan aanvragen als je renoveert. Bij Wonen Vlaanderen kan je een renovatiepremie aanvragen en daarnaast kan je bij Fluvius isolatie- en energiepremies vragen.

Tot 30 juni 2022

- Renovatiepremie Je kan tot 30 juni 2022 een renovatiepremie krijgen (20% of 30% van de kosten van de renovatiewerken, begrensd tot een maximumbedrag. Je woning moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.Er wordt gekeken naar je inkomen. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag je als bewoner (eigenaar, vruchtgebruiker) in 2020 niet meer verdiend hebben dan: 46.170 euro voor een alleenstaande/65.960 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste/ 65.960 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

Je kan vandaag de renovatiepremie digitaal aanvragen via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/. Aanvragen op papier zijn ook mogelijk. Ga hiervoor naar 'Hoe de Vlaamse renovatiepremie aanvragen' op https://wonenvlaanderen.be

- Isolatie- en energiepremie Bij netbeheerder Fluvius kan je isolatie- en energiepremies aanvragen, ook tot 30 juni 2022.

Vanaf 1 oktober: 1 verbouwpremie

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van de huidige inkomensgebonden renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en energiepremies van Fluvius voor bestaande woningen en niet-woongebouwen.

Mijn VerbouwPremie zal met drie doelgroepen werken: twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage en middeninkomens en een algemene doelgroep onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast wordt gewerkt met 8 categorieën van werken: gaande van dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie buitenschrijnwerk, renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische installaties tot hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler).

Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet jouw pand minstens 15 jaar oud zijn. Behalve voor de investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen.

Op vlaanderen.be/ mijnverbouwpremie zal je aan de hand van een simulator kunnen nagaan op welke premies en welk premiebedrag je recht hebt.

Tussen 30 juni en 1 oktober 2022

Op 1 juli 2022 gaan beide aanvraagloketten dicht en zullen er gedurende een periode van 3 maanden, tot en met 30 september 2022 geen aanvragen kunnen ingediend worden. Het digitale loket van Mijn VerbouwPremie, dat momenteel volop in ontwikkeling is, opent op 1 oktober 2022 en staat dan open voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

Bron:vlaanderen.be/mijnverbouwpremie; https://energiesparen.be/nieuws/mijn-verbouwpremie-vanaf-1-oktober

