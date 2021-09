Via MyPension.be, de online tool van de Federale Pensioendienst, kan je de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op jouw pensioenbedrag zien. Er kwamen nieuwe mogelijkheden bij.

Minister van pensioenen, Karine Lalieux: 'Je goed informeren helpt je vooruit. Waarom zou je wachten met nadenken over jouw pensioen? Dankzij de nieuwe functies wordt mypension.be steeds meer een belangrijke tool om je loopbaan te organiseren. Nu ka je ook de impact van jouw professionele keuzes op je pensioen in de gaten houden. Mypension.be stelt iedereen in staat om de juiste keuzes te maken en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.'

Toekomstig pensioen

Werkt(e) je in België? Dan kan je op mypension.be het bedrag van jouw toekomstig pensioen zien en de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op je pensioenbedrag simuleren. Zo kreeg je al te zien wat jouw vroegst mogelijke pensioendatum is (als je aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen voldoet) en wat je wettelijke pensioendatum is (op deze dag kan je sowieso met pensioen, ongeacht hoe lang je gewerkt hebt). Je kan ook een datum tussen deze beide momenten ingeven.

Nieuwe functionaliteiten

De Federale Pensioendienst breidt de functionaliteiten van mypension.be verder uit. Zo kan je je loopbaanbeslissingen nemen met kennis van zaken over de invloed ervan op jouw pensioen.

Recent kwamen deze mogelijkheden erbij:

Je kiest een nieuwe job als werknemer, ongeacht je situatie;

Je bent werknemer: u bent van plan om meer of minder te gaan werken of je zal meer of minder verdienen.

De functionaliteiten van MyPension

1. NIEUW - Een nieuwe job als werknemer

je voert de begindatum van je nieuwe job, jouw loon en andere voordelen in om jouw toekomstige pensioenbedrag te simuleren.

2. NIEUW - Je beroepssituatie wijzigt (enkel beschikbaar voor de werknemers)

Als werknemer kan je de impact van een wijziging in jouw beroepssituatie simuleren:

- Ga ja meer of minder verdienen? Je voert de nieuwe loongegevens en andere voordelen in en je ziet direct je nieuwe pensioenbedrag.

- Ben je van plan om deeltijds of opnieuw voltijds te werken? Je voert de arbeidstijd of het aantal dagen dat je meer of minder gaat werken in en je ziet direct jouw nieuwe pensioenbedrag.

Opgelet, de simulator houdt nu nog geen rekening met eventuele aanvullende sociale uitkeringen (RVA, ziekenfonds, ...). Enkel de arbeidstijd en het loon die je invoerde, worden gebruikt voor de simulatie.

3. Stoppen met werken

Je voert de datum in waarop je stopt met werken vóór jouw pensioen en je ziet het bedrag van je pensioen.

4. Afkopen van studiejaren

Je voert alle gegevens over jouw studies in en je ziet hoeveel de afkoop je opbrengt (jouw nieuwe pensioenbedrag).

5. Andere pensioendatum

MyPension.be toont je jouw pensioenbedrag op jouw vroegst mogelijke pensioendatum en op jouw wettelijke pensioendatum. Je kunt ook zelf een andere datum kiezen en de tool toont je welke invloed dat heeft op jouw pensioenbedrag.

Een uitgebreid dossier in Plus Magazine In het oktobernummer van Plus Magazine - dat verschijnt op 23 september 2021 - vind je een uitgebreid dossier over de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op je pensioen. Er worden ook een aantal simulaties gemaakt, waarbij je het bruto en nettobedrag van je pensioen te zien krijgt dat je zal ontvangen als je een bepaalde keuze zou maken.

