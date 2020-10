Log je niet minimaal één keer per jaar in op jouw PayPal-account, dan moet je binnenkort ? 12 boete betalen. Gebruikt je jouw account weinig of niet, sluit deze dan beter af.

"Ik gebruikte een PayPal-rekening (online betalingsplatform) voor mijn aankopen van tweedehands strips op internet", zegt Raphaël. Maar ik heb dit account al twee of drie jaar niet gebruikt. Mij is verteld dat als deze rekening blijft slapen, PayPal mij ? 12 per jaar in rekening brengt, klopt dat? Het antwoord is waarschijnlijk ja.

Onlangs, en op een zeer discrete manier, heeft PayPal op zijn site aangegeven dat "we een inactiviteitsvergoeding invoeren voor accounts die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden inactief blijven (...) Inactief betekent dat u niet bent ingelogd op uw PayPal-account of PayPal in die periode niet hebt gebruikt om geld te verzenden, te ontvangen of over te maken." De maatregel gaat in op 4 januari 2021, het online betaalbedrijf rekent ? 12 aan voor het niet gebruiken van zijn account gedurende minimaal 12 opeenvolgende maanden. En hoe zit het met rekeningen met nul saldo? "De kosten zullen alleen worden toegepast op rekeningen met geld", aldus een officiële verklaring van PayPal.

Als je nog wat geld op jouw account hebt staan, maar deze is niet "actief", wat doe je dan best? De eenvoudigste oplossing is om minstens één keer per jaar in te loggen op jouw account om vrijgesteld te worden van kosten. De andere oplossing is om jouw account af te sluiten, wat Test Aankoop uitlegt op zijn website. De consumentenvereniging geeft de raad om dit te doen "voor 4 januari". Dat is ook wat Paypal voorstelt als je niet akkoord gaat met de wijziging in de gebruiksvoorwaarden.

En gaat dat in zijn werk? Vrij eenvoudig, maar je moet wel toegang hebben tot jouw account, zegt de vereniging. "Omdat je al geruime tijd inactief bent, is de kans groot dat je je e-mailadres bent vergeten of dit gewijzigd is, of dat je je wachtwoord niet meer weet. Om het juiste e-mailadres te achterhalen, is het mogelijk om er meerdere tegelijk in te voeren en te kijken of Paypal er een van herkent. Het wachtwoord vind je terug door een persoonlijke vraag te beantwoorden of via een telefonische boodschap van PayPal. Klik vervolgens op de 'instellingen' van je account. Onder "Rekening" kun je klikken op "Je rekening sluiten". Let op, een belangrijk detail voordat je de rekening sluit, vergeet niet het

