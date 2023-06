Minister van Pensioenen Karine Lalieux stelt een pensioenbonus voor onder vorm van kapitaal voor werknemers die vervroegd met pensioen kunnen gaan, maar die er voor kiezen nog een, twee of drie jaar langer aan de slag te blijven.

Het voorstel houdt in dat iemand die maximaal drie jaar langer blijft werken, het equivalent van 2 euro bruto per dag zou krijgen. De bonus zou in één keer worden uitbetaald en kan dus oplopen tot netto 22.645 euro voor wie drie jaar extra aan de slag blijft.

Op de RTBF-radio verklaarde minister Lalieux dat het voorstel budgettair neutraal is en zou helpen de kostprijs van de pensioenen te doen dalen. Dat moet een geruststellend signaal naar Europa sturen. Spanje heeft een gelijkaardige maatregel doorgevoerd, luidt het.

Een verdere hervorming van onze pensioenen is een van de werven die premier Alexander De Croo nog wil aanvatten deze legislatuur. Het is ook één van de "mijlpalen" in de afspraken met de Europese Commissie om aanspraak te kunnen maken op Europees relancegeld.

Unizo wijst het voorstel af

Ondernemersorganisatie Unizo is geen fan van de 'pensioenbonus' die minister van Pensioenen Karine Lalieux voorstelde. Zo'n systeem werkt niet, luidt de kritiek. Unizo wil daarentegen langer werken "echt" aanmoedigen, bijvoorbeeld via een 'malus' of correctie per jaar dat iemand vroeger met pensioen gaat.

"De betaalbaarheid van de pensioenen gaat niet verbeteren door wie toch vroeger stopt met werken een bonus te geven, bijvoorbeeld op de leeftijd van 64 jaar na 44 jaar loopbaan. Als je mensen dan toch beloont, dan moet het zijn omdat ze effectief tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar werken of een volledige loopbaan van 45 jaar hebben", dixit Unizo-topman Danny Van Assche. De maatregel van de minister houdt ook geen rekening met het aantal gelijkgestelde periodes (ziekte, werkloosheid, tijdskrediet ...) tijdens de loopbaanjaren, hekelt hij nog.

Unizo pleit voor een correctie of malus van 3 procent per jaar dat men vroeger op pensioen gaat. Dat moet er komen in combinatie met de bonus voor mensen die er nood aan hebben, of tot de pensioenleeftijd gewerkt hebben of een volledige loopbaan achter de rug hebben. "Wie kiest voor vervroegd pensioen moet de gevolgen dragen van die keuze", dixit Van Assche.

Het voorstel houdt in dat iemand die maximaal drie jaar langer blijft werken, het equivalent van 2 euro bruto per dag zou krijgen. De bonus zou in één keer worden uitbetaald en kan dus oplopen tot netto 22.645 euro voor wie drie jaar extra aan de slag blijft.Op de RTBF-radio verklaarde minister Lalieux dat het voorstel budgettair neutraal is en zou helpen de kostprijs van de pensioenen te doen dalen. Dat moet een geruststellend signaal naar Europa sturen. Spanje heeft een gelijkaardige maatregel doorgevoerd, luidt het.Een verdere hervorming van onze pensioenen is een van de werven die premier Alexander De Croo nog wil aanvatten deze legislatuur. Het is ook één van de "mijlpalen" in de afspraken met de Europese Commissie om aanspraak te kunnen maken op Europees relancegeld.Ondernemersorganisatie Unizo is geen fan van de 'pensioenbonus' die minister van Pensioenen Karine Lalieux voorstelde. Zo'n systeem werkt niet, luidt de kritiek. Unizo wil daarentegen langer werken "echt" aanmoedigen, bijvoorbeeld via een 'malus' of correctie per jaar dat iemand vroeger met pensioen gaat. "De betaalbaarheid van de pensioenen gaat niet verbeteren door wie toch vroeger stopt met werken een bonus te geven, bijvoorbeeld op de leeftijd van 64 jaar na 44 jaar loopbaan. Als je mensen dan toch beloont, dan moet het zijn omdat ze effectief tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar werken of een volledige loopbaan van 45 jaar hebben", dixit Unizo-topman Danny Van Assche. De maatregel van de minister houdt ook geen rekening met het aantal gelijkgestelde periodes (ziekte, werkloosheid, tijdskrediet ...) tijdens de loopbaanjaren, hekelt hij nog. Unizo pleit voor een correctie of malus van 3 procent per jaar dat men vroeger op pensioen gaat. Dat moet er komen in combinatie met de bonus voor mensen die er nood aan hebben, of tot de pensioenleeftijd gewerkt hebben of een volledige loopbaan achter de rug hebben. "Wie kiest voor vervroegd pensioen moet de gevolgen dragen van die keuze", dixit Van Assche.