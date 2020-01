Vlaanderen heeft geen controleurs van rookmelders op pad gestuurd die van deur tot deur gaan. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maandag nadat berichten opgedoken zijn van mensen die beweren de verplichte aanwezigheid van rookmelders te controleren.

De verplichting geldt sinds 1 januari. Het klopt echter niet dat Vlaanderen controleurs op pad heeft gestuurd, zegt minister Diependaele. "We controleren de rookmelderverplichting uitsluitend in het kader van een volledig woningkwaliteitsonderzoek. Alleen woningcontroleurs die zijn aangewezen door de burgemeester of het agentschap Wonen-Vlaanderen voeren deze woningkwaliteitscontroles uit. Ze maken daarvoor meestal op voorhand een afspraak met de bewoners."

Een woningkwaliteitsonderzoek gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag voor huursubsidie of in een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden er wel woningcontroles uitgevoerd zonder voorafgaande afspraak met de bewoners, vult Diependaele aan. "In dat geval zal zowel de woningcontroleur als de wooninspecteur zich legitimeren. Vraag dus altijd naar de legitimatie als iemand onaangekondigd voor je deur staat."

De verplichting geldt sinds 1 januari. Het klopt echter niet dat Vlaanderen controleurs op pad heeft gestuurd, zegt minister Diependaele. "We controleren de rookmelderverplichting uitsluitend in het kader van een volledig woningkwaliteitsonderzoek. Alleen woningcontroleurs die zijn aangewezen door de burgemeester of het agentschap Wonen-Vlaanderen voeren deze woningkwaliteitscontroles uit. Ze maken daarvoor meestal op voorhand een afspraak met de bewoners."Een woningkwaliteitsonderzoek gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag voor huursubsidie of in een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.In het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden er wel woningcontroles uitgevoerd zonder voorafgaande afspraak met de bewoners, vult Diependaele aan. "In dat geval zal zowel de woningcontroleur als de wooninspecteur zich legitimeren. Vraag dus altijd naar de legitimatie als iemand onaangekondigd voor je deur staat."