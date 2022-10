Eindelijk een label waarmee je als consument de milieu-impact kan nagaan van de producten die je in de supermarkt koopt?

Bij ons prijkt het al op de verpakking van sommige voedingsmiddelen van de Colruyt-groep (Colruyt, Okay, Spar, Bio-Planet) en ook bij Lidl en Färm, maar ongetwijfeld wordt dit label de standaard. In Frankrijk vind je het in supermarkten al op meer dan 400.000 producten en 100.000 gerechten. We hebben het over de eco-score. WAT IS HET? De nutri-score kennen we al, ze geeft de voedingswaarde van een product weer. De eco-score is het equivalent om de meest milieuvriendelijke voedingsproducten aan te duiden. Ze wordt op de verpakking aangeduid met een letter- en kleurcode van A (groen voor een lage voetafdruk) tot E (rood voor een hoge voetafdruk) en is te vergelijken met de labels voor vaatwassers en koelkasten. De eco-score van voeding kan je ook achterhalen via de Yuka-app, zelfs als ze niet op de verpakking vermeld staat. Je scant de streepjescode van je voedings- of cosmeticaproduct, waarna Yuka de samenstelling ontcijfert. HOE WERKT HET? De eco-score houdt rekening met de ecologische voetafdruk van een product gedurende zijn levenscyclus, zoals de kilometers die het aflegt van producent tot consument, het gebruik van recycleerbare verpakking, enz. WIE CONTROLEERT EN IS HET GELOOFWAARDIG? In principe wel, want het is gebaseerd op het werk van universiteiten en op aanbevelingen van organisaties als het WWF en LCC (Life Cycling Costing). Bij elke levenscyclusfase van het product wordt gekeken naar de CO2-uitstoot, de gebruikte hoeveelheid water, de waterverontreiniging en de gevolgen voor de biodiversiteit. De berekening is gebaseerd op de Agribalyse-databank, die een bonus-malussysteem toevoegt. Zoals een bonus voor producten met een bio-, fair trade- of duurzame visvangstlabel. Andere producten krijgen een malus, zoals palmolie die ontbossing bevordert, maar ook bij oververpakking of voor producten buiten het seizoen, zoals aardbeien in februari. IS DIT EEN WONDEROPLOSSING? Verschillende ngo's die ijveren voor het milieu nuanceren. Zo vinden ze dat sommige industriële producten met een weliswaar korte productieketen, onvoldoende worden bestraft en te zeer worden bevoordeeld in vergelijking met bioproducten, dankzij hun opbrengst per kilo en/of liter. Euractiv, een netwerk van onafhankelijke Europese media, vindt dan weer dat het label onvoldoende rekening houdt met het gebruik van pesticiden en antibiotica, en met de impact op de gezondheid, de bodem-, lucht- en waterkwaliteit. De voordelen van biologische landbouw of (pluim)veeteelt in open lucht zijn dan weer niet opgenomen in de indicatoren voor biodiversiteit en dierenwelzijn. MOET DIT CONCEPT OP DE SCHOP? Helemaal niet. De eco-score heeft zwakke punten en kampt met kinderziekten, maar verschaft de consument nuttige informatie, en dat is al een verdienste op zich.