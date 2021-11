Aion Bank bevroeg 1000 Belgen, ouder dan 40 jaar, naar hun kijk op hun financiën. Is die veranderd met de leeftijd? Heeft de covidcrisis een invloed? Doen ze aan pensioen-en successieplanning? En is die 'impulsieve aankoop' door de midlifecrisis een mythe of werkelijkheid?

Aion Bank, een full service digitale bank deed een onderzoek naar hoe Belgen die ouder zijn dan 40 jaar (ongeveer 60% van de ondervraagden is ouder dan 50 jaar) omgaan met hun geld.

"De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de gewoonten in uitgaven, sparen en beleggen van de Belgen duidelijk veranderen zodra ze de leeftijd van 40 jaar naderen. Ze hebben meer interesse voor sparen en beleggen dan op jongere leeftijd, vooral voor hun pensioen of hun toekomst", verklaart Kim Van Esbroeck, Country Head bij Aion Bank.

Anders met je geld omgaan

95% van de respondenten antwoordt 'ja' op de vraag of de manier waarop ze geld uitgeven en sparen veranderd is sinds ze dertiger waren. En dat gebeurde al vrij jong: voor 58,5% was dat tussen 35 en 40 jaar. Als we kijken naar de redenen voor die verandering scoort 'gewoon meer van het leven genieten' het hoogste als antwoord (74%). Er zijn natuurlijk ook een aantal gebeurtenissen die een impuls geven aan veranderde financiële gewoontes: een scheiding (38%), met pensioen gaan (29,7%), overlijden van een familielid of vriend (29%), het huis dat afbetaald is (34,2%) en de kinderen die het huis verlaten hebben (13,8%).

Midlife?

Bestaat dat nu echt, die 'impulsieve aankoop' in je midlife? 20% antwoordt 'ja ' op de vraag of hij/zij een impulsieve aankoop had gedaan na 40 jaar? Voor de meesten was dat een vakantie of reis (82,3%), gevolgd door luxegoederen (65,5%), kunst (51,7%), tweede verblijf (20,7%),... een sportwagen/cabriolet (4,9%) of oldtimer (1,5%). Maar ook een tatoeage (4,4%) of plastische chirurgie (1%) worden vernoemd.

Pensioenvoorbereiding

"Op welke leeftijd begon je je toekomst financieel te plannen?" Dat was voor 19,1% van de ondervraagden tussen 46 en 50 jaar. 22% wordt daarbij geholpen door een financiële levensplanner of bankier.

Op de vraag "Zou je zeggen dat je goed voorbereid bent op je pensioen" antwoordt 81,7% 'nee' (in Vlaanderen antwoordt 82,6% 'nee', in Wallonië is dat 77,9% en in Brussel 85,7%). Nochtans toont 31,9% zich bezorgd over zijn financiële situatie nadat hij/zij met pensioen zal gegaan zijn. 29,6% zegt ook niet te weten hoeveel pensioen hij/zij gaat krijgen.

81,5% doet aan pensioensparen (derde pijler) en slechts 11,7% heeft geen aanvullend pensioen (tweede pijler: groepsverzekering, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of vrij aanvullend pensioen voor werknemers).

Ook andere vormen van sparen 'voor later' komen aan bod: 66,4% heeft een levensverzekering afgesloten en 40,9% doet aan langetermijnsparen.

Successieplanning

Als de ondervraagden al bezig zijn met hun pensioen, dan is dat toch veel minder het geval voor hun nalatenschap. 31,7% heeft iets voorbereid voor zijn nalatenschap en 33,8% heeft een testament.

Sparen en beleggen

66,4% van de ondervraagden belegt. Toch antwoordt maar 4,9% dat hij/zij in aandelen belegt en 5,2% in ETF (indexfondsen), 3,1% in een gemeenschappelijk beleggingsfonds. 34% belegt in vastgoed. Maar de grootste percentages vinden we terug bij beleggingen in kunst-en verzamelvoorwerpen (56%) en luxegoederen (51,9%).

De klassieke spaarrekening scoort dan weer overweldigend met 92,6%.

64,7% vindt dat hij/zij niet voldoende is ingelicht over spaar-en beleggingsmogelijkheden. Slechts 27,6% wist dat je met ETF's (indexfonds) eenvoudig en automatisch kunt beginnen beleggen. 26,9% zou wel in een ETF beleggen als hij wist dat je het niet moet beheren en dat je met 100 euro kunt starten.

De invloed van de covidcrisis

80% antwoordt meer te beleggen sinds de covidcrisis. Ook hier gaan de kunst- en verzamelvoorwerpen met het grootste aandeel lopen: 78,2%, gevolgd door luxegoederen (64,6%). 51,4% antwoordt meer in vastgoed te beleggen en 6% in aandelen.

