Met deze tips help je elkaar als collega's om te deconnecteren op vakantie en helemaal te genieten van je welverdiende rust.

Sinds 1 april heb je als werknemer officieel 'recht op deconnectie', met andere woorden: het recht om niet gestoord te worden buiten de werkuren. En dat wordt steeds moeilijker, want digitale tools helpen ons steeds meer om met elkaar in contact te blijven en dus... om elkaar te storen, ook buiten de werkuren.

Vakantie dient net om te kunnen loskoppelen. Zo voorkom je immers stress, burn-out en fysieke klachten en hervat je het werk erna zo productief en creatief mogelijk. En hoewel je zelf natuurlijk ook aandeel hebt in het al dan niet deconnecteren, is het minstens even belangrijk dat jij en je collega's er ook voor elkaar aandachtig voor zijn.

Met de zomervakantie in aantocht deelt IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, daarom enkele tips om rekening te houden met elkaars verlof.

1. 'Niet storen' is de norm, niet omgekeerd

Eerst en vooral: iets van een collega vragen wanneer die op vakantie is, kan binnen het recht op deconnectie enkel in samenspraak of als dat binnen het beleid is vastgelegd als onderdeel van diens functieomschrijving. Maar hou zelfs dan altijd de balans tussen winst en hinder van het storen in de gaten. Een collega storen op vakantie om zelf twee minuten zoekwerk uit te sparen is een ander verhaal dan wanneer je team niet verder kan omdat enkel die collega cruciale info bezit.

2. Spreek af waarom en hoe

Moet - en mag - je écht iemand storen? Zorg er dan voor dat je daar goede afspraken over hebt gemaakt op voorhand: waarvoor mag je iemand wel en niet storen en hoe de collega dan wil dat dat gebeurt. Door bijvoorbeeld eerst een Whatsappje te sturen in plaats van meteen te bellen geef je jouw collega de flexibiliteit om zelf te bepalen of en wanneer er tijd wordt gemaakt.

3. Definieer codes

Hoe dringend is dringend? Iets wat bovenaan jouw lijstje staat is misschien geen hoge prioriteit voor je collega of het team. Als je afspreekt dat storen mogelijk is wanneer het 'superdringend' is, zorg er dan voor dat het hele team onder deze term hetzelfde verstaat.

4. Maak afspraken ook extern duidelijk

Vaak in contact met klanten of andere externen? Communiceer ook goed met hen over de verlofperiodes, zorg voor voldoende back-up en durf als team of werkgever ook het gesprek aan te gaan wanneer een klant andere verwachtingen lijkt te hebben.

5. Maak afspraken rond communicatietools

Zijn er professionele of informele whatsappgroepen met collega's? Spreek af met elkaar hoe je hier als team mee omgaat op vakantie. Als een vakantieganger een groep tijdelijk wilt 'muten' of verlaten, is iedereen hier best van op de hoogte en respecteer je dat ook van elkaar.

6. Geef het goede voorbeeld

Deconnectie verwaarlozen is vaak een gevolg van groepsdruk - of zelfs een bedrijfscultuur - die zichzelf in stand houdt. Het is niet omdat collega X het prima vindt om gestoord te worden tijdens verlof, dat collega Y dat ook vindt - of moét vinden. Ga het gesprek aan, respecteer afspraken en vermijd gemengde en nefaste signalen richting collega's. Een goed voorbeeld daarvan is je out-of-office: met een "bel of whatsapp als er iets is" klínk je collegiaal, maar maak je van bereikbaarheid wel de norm.

Sensibiliseer over deconnectie Samen werken aan deconnectie begint in de eerste plaats bij de algemene sensibilisering errond, en daar heeft iedereen een rol in te spelen. Werkgevers en leidinggevenden moeten een duidelijk afsprakenkader maken en er in het algemeen over waken dat ieders grenzen gerespecteerd worden. Wees zeker ook mee met de nieuwe deconnectie-wetgeving

