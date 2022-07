Mensen die een behandeling volgen of volgden bij een psycholoog, geraken soms moeilijker aan een verzekering of moeten meer betalen. Dat zegt psychologenvereniging VVKP in De Morgen.

De vereniging geeft in de krant het voorbeeld van een cliënt die een hogere premie moest betalen wegens een spinnenfobie.

De laatste maanden zegt de VVKP ook opvallend meer meldingen te krijgen van mensen die in de psychiatrie belanden en daarna lang moeite hebben om een hospitalisatieverzekering af te sluiten of hogere premies moeten betalen.

Assuralia, de sectorfederatie van verzekeraars, zegt geen gevallen te kennen van verzekeraars die hogere premies vragen voor een schuldsaldoverzekering wegens behandeling bij de psycholoog. "Dat is alleen het geval bij ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie of psychoses", klinkt he daar.

Minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het 'recht om vergeten te worden', dat bepaalt dat verzekeraars geen rekening meer mogen houden met een ziekteverleden, uitbreiden voor verschillende chronische ziektes. "Mogelijk wordt daarvoor ook gekeken naar psychische ziektes", zegt hij.

