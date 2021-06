Door de coronacrisis gingen in 2020 meer Belgen voor hun 65e met pensioen. In de horeca speelde het corona-effect het meest.

Meer dan een op de drie werknemers en meer dan de helft van de zelfstandigen die vorig jaar met pensioen gingen, deden dat voor ze de wettelijke leeftijd van 65 jaar bereikten. Dat blijkt uit een analyse door hr-dienstenbedrijf Acerta van de gegevens van 280.000 werknemers en 210.000 zelfstandigen.

Door sluitingen en... het openbaar vervoer

Hoe zijn deze cijfers te verklaren? Mieke Bruyninckx, juridisch adviseur kenniscentrum Acerta, legt uit: "De voorwaarden voor werknemers en zelfstandigen om op pensioen te kunnen gaan zijn tussen 2019 en 2020 niet gewijzigd. Daar moeten we de verklaring voor de toename in het aantal Belgen dat voor de leeftijd van 65 de arbeidsmarkt verlaat dus niet zoeken. We kunnen de volledige stijging misschien niet aan corona alleen toeschrijven, maar we vermoeden toch dat bij heel wat vervroegde pensioneringen het corona-effect heeft gespeeld. Medewerkers die in normale omstandigheden nog wat langer aan het werk zouden zijn gebleven, hebben door de gedwongen sluitingen, het thuiswerk, de schrik om het openbaar vervoer te gebruiken én het feit dat de 60-ers tot de risicogroep behoorden toch de beslissing genomen om wat eerder op pensioen te gaan in plaats van het resterende jaar (of jaren) nog uit te doen."

De verwachting dat het corona-effect zich het felst liet voelen in de door corona hardst getroffen sectoren, blijkt te kloppen. In de horeca, bijvoorbeeld, was er een toename van zelfstandigen die voor 65 jaar met pensioen gingen met 12,4 %, flink wat hoger dus dan de gemiddelde toename met 3,9 %.

In cijfers 36,7 % van de Belgische werknemers die in 2020 met pensioen gingen, deden dat vóór 65 jaar. Dat is 11,6 % meer dan in 2019;

54,8 % van de Belgische zelfstandigen die in 2020 met pensioen gingen, deden dat vóór 65 jaar. Dat is 3,9 % meer dan in 2019;

In de horeca is het percentage zelfstandigen dat in 2020 vóór 65 jaar met pensioen ging het hoogst: 68,6 %. Dat is een stijging van 12,4 % in vergelijking met 2019.

