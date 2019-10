De Orde van Architecten wil dat het btw-tarief voor wie een huis sloopt en heropbouwt in heel Vlaanderen daalt van 21 procent naar 6 procent. Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten, gaat ervan uit dat meer dan de helft van de totaalrenovaties in Vlaanderen eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn. Dat bericht de VRT nieuwsredactie.

Nu betaal je in de meeste gemeenten 21 procent btw op een nieuwbouwwoning en 6 procent btw als je een woning renoveert. Grofweg is het zo dat minstens de helft van de te renoveren woning moet blijven staan en dat de woonoppervlakte maximaal verdubbeld mag worden. Van die regeling wordt vaak misbruik gemaakt. Mensen dienen plannen in om een huis te renoveren, maar stiekem slopen ze het huis bijna volledig en zetten ze een nieuwbouwwoning, waarop ze maar 6 procent btw betalen.

Woon je in Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk, Gent, Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt en Genk, dan kun je niet alleen renoveren, maar ook een woning slopen en heropbouwen aan het verlaagde btw-tarief van 6 procent. De Orde van Architecten wil dat de regeling in heel Vlaanderen geldt. Voor jonge gezinnen wordt het bouwen van een nieuwe woning dan weer wat betaalbaarder. De overheid genereert meer werkgelegenheid, want de "officiële economie" zal groeien. En ook het klimaat wint erbij, want geheel nieuwe woningen zijn veel minder energieopslorpend dan slechte renovaties.

Matthias Diependaele, de nieuwe minister van Financiën en Begroting, steunt de vraag van de Orde van Architecten. "Ik ondersteun de vraag die zij stellen. In het Vlaams regeerakkoord staat ook dat we bij de federale overheid zullen aandringen op een btw-verlaging voor vernieuwbouw. Dat betekent dat als mensen een huis slopen om een nieuw te bouwen, dat ze dat moeten kunnen doen aan zes procent", zo zei Diependaele op de radio in De Ochtend. Vlaanderen dringt al langer aan op zo'n btw-verlaging.