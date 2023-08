Het cliché van de hardwerkende zelfstandige klopt, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Zeven op de tien zelfstandigen kloppen meer dan 40 uur per week en een derde zelfs meer dan 50 uur. Toch lijdt hun mentaal welzijn er niet onder: 65% is momenteel tevreden tot zeer tevreden over de balans tussen werk en privé.

Uit een nieuwe bevraging van hr-dienstverlener Acerta bij meer dan 2.300 zelfstandigen blijkt dat meer dan een derde (35,6%) elke week meer dan 50 uur werkt. Zeven op de tien werken meer dan 40 uur - meer dus dan de gemiddelde voltijdse werknemer, die zo'n 38 of 40 uur per week klopt. Gevolg: drie op de tien zelfstandigen geven aan dat ze hun werk niet kunnen loslaten na de uren. Bijna twee derde (64%) blijft het werk ook van nabij opvolgen buiten de uren.

Ondanks lange uren tevreden over balans werk-privé

Je zou denken dat de lange werkweken wegen op de work-lifebalans van de zelfstandigen, maar niets is minder waar. Maar liefst 65% van de zelfstandigen is momenteel tevreden tot zeer tevreden over de balans tussen werk en privé.

Nicolas Pevenage, Directeur innovatie van Starters & Zelfstandigen: "Zelfstandigen werken vaak keihard om hun business uit de grond te stampen en draaiende te houden. Soms gaan ze daarbij over hun limieten. Hoewel er in het bedrijfsleven de laatste jaren heel veel aandacht gaat naar het mentaal welzijn van werknemers, blijkt zelfzorg bij zelfstandigen al te vaak nog een taboe. Met de allereerste wetenschappelijke zelfscan die we samen met de federale regering ter beschikking stellen op www.zelfstandigezonderstress.be willen we zelfstandigen aansporen om te waken over hun mentale gezondheid en actie te ondernemen vooraleer ze in het rood komen."

Rode zone

Dat veel zelfstandigen mogelijk al in die rode zone zitten, blijkt ook uit de cijfers. 68% geeft aan dat ze het echt druk hebben op het werk en 59% vindt van zichzelf dat hij/zij lange dagen klopt. Tegelijk leeft het besef bij veel zelfstandigen dat activiteiten buiten het werk belangrijk zijn voor hun mentaal welzijn. Twee derde zou dan ook meer tijd met het gezin willen doorbrengen en 59,9% zou meer willen sporten.

