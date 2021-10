Dankzij unieke inkepingen op de korte zijde van de Touch Card kan elke persoon met een visuele handicap het onderscheid maken tussen een krediet-, debet- of prepaidkaart.

Er zijn weinig effectieve manieren voor slechtzienden om snel te bepalen of ze een creditcard, debetkaart of prepaidkaart in handen hebben, vooral omdat steeds meer kaarten overgaan op platte ontwerpen zonder reliëfdruk van naam en nummers. Mastercard pakt dit probleem aan met een eenvoudige, maar effectieve innovatie.

De nieuwe Touch Card heeft 'inkepingen' aan de zijkant van de kaart om consumenten te helpen de juiste kaart, op de juiste manier te gebruiken, gewoon door ze aan te raken. De nieuwe Touch Card-kredietkaarten hebben een ronde inkeping; debetkaarten hebben een brede, vierkante inkeping; en prepaid-kaarten hebben een driehoekige inkeping. Ze zijn zo ontworpen dat ze zonder enige problemen in betaalterminals en geldautomaten kunnen worden gebruikt, zodat ze toepasbaar zijn op grote schaal.

