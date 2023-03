Het systeem van de flexi-jobs heeft veel succes. Niet in het minst bij wie met pensioen is en graag nog een centje bijverdient. Maar mag je als gepensioneerde flexi-jobben voor je vroegere werkgever?

Eén van de manieren om een centje bij te verdienen is via een flexi-job. Maar daar hangen voorwaarden aan vast. Om in een bepaald kwartaal met een flexi-job aan de slag te mogen, mag de werknemer bij dezelfde werkgever niet tewerkgesteld zijn met (een) andere arbeidsovereenkomst(en) waarvoor hij tijdens het kwartaal 80 % of meer prestaties levert in vergelijking met wat theoretisch mogelijk is in een voltijdse betrekking. En hij mag zich niet bevinden in een opzegperiode bij die werkgever of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding betaald door die werkgever.

Hoe zit het met iemand die met pensioen is?

We stelden de vraag aan Nele Mertens, juridisch expert Acerta Consult.

"Voor gepensioneerden gelden de voorwaarden qua beroepsverleden van minstens 80% niet, maar wel de voorwaarden in het kwartaal zelf," antwoordt Nele Mertens. "Dit betekent dat je moet kijken naar het kwartaal waarin de persoon wil flexi-jobben en dat er voor dat kwartaal geen sprake mag zijn van een opzeg of een verbrekingsvergoeding. Het is namelijk niet de bedoeling dat een werkgever reguliere tewerkstelling omzet naar een flexi-job door de persoon te ontslaan en meteen weer aan te nemen als flexi-jobber.

Voor gepensioneerden moet je onderscheid maken tussen zij die nog geen 65 zijn en zij die dat wel al zijn. De 65-plussers kunnen meteen flexi-jobben. Maar dus niet voor het kwartaal waarvoor ze nog in opzeg zitten of een verbrekingsvergoeding genieten. Als je bijvoorbeeld stopt op 1 mei 2023, dan zal je nog in opzeg zitten in het tweede kwartaal 2023 (namelijk in april 2023). Dan mag je niet je flexi-job starten op 1 juni 2023, maar wel op 1 juli 2023.

Voor zij die nog geen 65 zijn, geldt dat ze in het pensioenkadaster gevonden moeten worden in kwartaal min 2. Bijvoorbeeld: je wil als gepensioneerde aan de slag in je flexi-job in april 2023, maar je bent nog geen 65 jaar? Dan moet je vóór 1 januari 2023 op pensioen gegaan zijn.

Als deze voorwaarden voldaan zijn, mogen gepensioneerden werken bij hun laatste werkgever, zowel wie jonger als wie ouder is dan 65 jaar."

