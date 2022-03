Een groepsaankoop voor energie kan soms voordelig zijn. Maar heb je nog een vast contract, hou daar dan zo lang mogelijk aan vast.

De context

In amper één jaar tijd is de prijs van elektriciteit voor een doorsnee gezin met ongeveer 450 euro gestegen en die van gas met niet minder dan 1.800 euro! Ook de prijs van andere energiebronnen, zoals stookolie en zelfs houtpellets, is gestegen. Dat heeft nefaste gevolgen voor het gezinsbudget. Vandaar de toenemende interesse voor groepsaankopen. Maar is dit echt dé oplossing?

...

In amper één jaar tijd is de prijs van elektriciteit voor een doorsnee gezin met ongeveer 450 euro gestegen en die van gas met niet minder dan 1.800 euro! Ook de prijs van andere energiebronnen, zoals stookolie en zelfs houtpellets, is gestegen. Dat heeft nefaste gevolgen voor het gezinsbudget. Vandaar de toenemende interesse voor groepsaankopen. Maar is dit echt dé oplossing? Een groot aantal gezinnen verenigen om zo bij leveranciers voordeligere tarieven te bedingen, dat is het principe van de groepsaankoop. Vele steden en gemeenten bieden deze dienst aan hun burgers aan, of sommige ondernemingen aan hun werknemers. Zelfs consumentenverenigingen zoals Test-Aankoop organiseren groepsaankopen. Een groepsaankoop biedt de deelnemers de mogelijkheid een prijsvermindering te bedingen. In theorie lijkt het eenvoudig: hoe groter het volume dat wordt besteld, hoe groter de korting. Het principe van groepsaankopen werkt vrij goed voor stookolie. Voor gas en elektriciteit ligt het ingewikkelder. Gemeenten die groepsaankopen voor gas/elektriciteit organiseren, kondigden in de herfst nog een korting van ongeveer 250 euro aan voor een doorsnee gezin. Maar sindsdien is er veel veranderd. Er gingen energieleveranciers failliet. De prijzen rijzen de pan uit, waardoor contracten met een vaste prijs de reserves van de energieleveranciers hebben aangetast. Loont het vandaag dan nog steeds om gas en/of elektriciteit aan te kopen via een groepsaankoop? Niet altijd. Er is weinig bewegingsruimte, omdat vaak de helft van de energiefactuur uit belastingen bestaat en netwerkbeheerderskosten. Factoren waar je als consument geen vat op hebt. De prijs die voorgesteld wordt bij een groepsaankoop, wordt berekend met het oog op een gemiddeld verbruik. Wijkt je verbruik daar sterk van af, dan is het ongetwijfeld interessanter om ook elders te gaan kijken. Sommige leveranciers bieden individuele contracten aan die competitiever zijn dan deze groepscontracten. Vooraleer je een contract ondertekent, al dan niet via een groepsaankoop, moet je de website van een energievergelijker raadplegen, op voorwaarde dat deze door de Creg - de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas - is erkend. Een voorbeeld. Je gezin, dat in een grote stad woont, en een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh heeft, kan via een groepsaankoop een contract van 1.400 euro per jaar bedingen. Door op een energievergelijker als Mijnenergie.be te kijken, kan je de verschillende voordelige tarieven die worden aangeboden vergelijken, waaronder één dat bijna 200 euro lager ligt dan dat van de groepsaankoop. Maar let op, want momenteel vind je bijna enkel nog aanbiedingen met variabele tarieven, die dus kunnen fluctueren. Daarom adviseren we ook om, voor je een nieuw energiecontract afsluit, zo lang mogelijk vast te houden aan je huidig contract met vast tarief, dat gezien de recente verhogingen onvermijdelijk voordeliger uitvalt. Zeker omdat het goed mogelijk is dat de energieprijzen, na de crisis die we nu doormaken, weer gaan dalen naarmate de zomer nadert.