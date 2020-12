Voor meer dan de helft van de Belgen is loon de belangrijkste reden om gelukkig te zijn op het werk, zeker nu veel werknemers door de coronacrisis elke maand met argusogen naar hun rekening kijken. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2.000 werkende Belgen.

Drieënvijftig procent van de bevraagden geeft loon aan als de belangrijkste geluksfactor. Op de tweede plaats staat een goede werk-privébalans met 39 procent, op de derde werkzekerheid met 35 procent. "Onze grootschalige bevraging, die werd afgenomen in september, draagt duidelijk een coronasignatuur", zegt Annelies Baelus, directeur legal consult en opleidingen bij Acerta.

Meer dan een derde (38 procent) zou van werk veranderen voor een beter loon. Vier op de tien (42 procent) zouden wel pas overstappen naar een nieuwe werkgever als die voldoende werkzekerheid kan bieden.

Onduidelijk loonbeleid

Hoewel loon bovenaan de gelukslijst prijkt, hebben bijna zes op de tien werknemers (57 procent) geen idee hoe de werkgever hun loon en dat van de collega's bepaalt. Zesenveertig procent zegt dat er over loonbeleid niet gecommuniceerd wordt, 11 procent weet er niets over. "Een correcte verloning en een transparante communicatie daarover zouden een evidentie moeten zijn", benadrukt Baelus. "Dit moet de alarmbellen doen afgaan bij onze bedrijven, want wie zijn beste werkkrachten wil behouden in een krappe arbeidsmarkt, moet duidelijk zijn over hoe prestaties beloond worden."

Nog opvallend: 84 procent van de werknemers wil graag een flexibel loonbudget, waarmee ze zelf keuzes kunnen maken over de invulling van het loon en eventuele voordelen. Dat is bij de werkgevers nog niet helemaal doorgedrongen, want slechts vier op de tien (43 procent) veronderstellen dat werknemers die autonomie willen.

