De festivalzomer is weer losgebroken. Nog geen ticket voor je favoriete concert? Wees er dan snel bij en vermijd tickets langs onofficiële wegen aan te kopen. Er worden immers heel wat valse of gekopieerde tickets aangeboden.

Rock Werchter, Ronquières, Couleur café, Esperanzah!, Rampage, Sunrise, Beach Festival,... Het is de zomer van de festivals! Misschien heb je nog geen tickets gekocht voor je favoriete festival en heb je door het aanhoudende warme weer echt wel zin om een festival mee te pikken. Maar misschien zijn er geen tickets meer te koop? De verleiding is dan groot om tickets te kopen via sociale media, verkoopplatforms of zelfs valse websites. Maar ze blijken vaak vals of gekopieerd te zijn, ze worden niet geleverd na betaling of de tickets of evenementen bestaan gewoonweg niet.

De FOD Economie ontving vorig jaar 141 meldingen over dit onderwerp met een totale gemelde schade van 13.141,76 euro, en verwacht een verdere stijging in 2023. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Hoe gaan de oplichters te werk?

Volgens de FOD Economie worden consumenten het vaakst benaderd via valse advertenties op zoekertjessites en op sociale media. Fraudeurs doen dit door het plaatsen van berichten op sociale media waarbij (valse) tickets worden aangeboden. Ze gebruiken daarvoor profielen die betrouwbaar lijken. Als consumenten zelf op zoek gaan naar tickets op sociale media gaan oplichters met de consumenten in gesprek via bv. berichten-apps. Om vertrouwen te wekken delen ze foto's van de tickets en (gestolen) foto's van de identiteitskaart van de verkoper. Maar na betaling ontvangt de consument echter geen of onbruikbare tickets en na een tijdje verdwijnen die valse profielen.

De oplichters richten ook, zij het in mindere mate, valse websites op waarop ze valse tickets verkopen. Ze concentreren zich op de grote, populaire concerten, festivals of evenementen waarvoor de tickets zeer snel uitverkocht zijn en komen al in actie vlak na de aankondiging van het concert of de tournee en zelfs voor de start van de officiële voorverkoop. Vaak verschijnt hun website zelfs vóór die van de officiële ticketverkoper in de resultatenlijst van een zoekmachine. Na bestelling krijgt de consument een professioneel ogende e-mail ter bevestiging, maar zal de tickets nooit geleverd krijgen, of ontvangt in vele gevallen een vervalst of ongeldig ticket waarmee je dus geen toegang hebt tot het evenement.

Trap niet in de val

De gulden regel is: koop tickets altijd via de officiële website van het festival of via de website van de zaal waar het concert plaatsvindt, of van de artiest. Daar vind je steeds de enige correcte ticketinformatie en verwijzing naar het officiële verkoopadres. Surf dus zeker niet naar de eerste de beste verkoopsite die bovenaan de zoekresultaten van Google verschijnt en vermijd het kopen van tickets op sociale media of zoekertjessites.

Een kleine kanttekening bij deze aanbeveling: als je een oude schoolvriendin ziet die haar kaartjes op Facebook te koop aanbiedt omdat ze te veel rugpijn heeft om het concert bij te wonen, dan moet je natuurlijk niet helemaal paranoia worden en overal oplichting beginnen zien. Pas echter wel op dat u geen tickets op naam koopt waarbij de organisator soms uw identiteit nakijkt.

Wat als je toch een vals ticket kocht?

In de meeste gevallen ben je je geld kwijt. Maar betaalde je met een kredietkaart, dan kan je de transactie proberen te betwisten via bijvoorbeeld mijnkaart.be. Je kan ook aangifte doen bij de lokale politie in je buurt.

Meldt dit ook zeker op het meldpunt van de FOD Economie via het scenario "Fraude bij online kopen en verkopen". Zo kun je verhinderen dat de oplichters nog andere slachtoffers in de val lokken. Je krijgt ook meteen informatie over de stappen die je nog kunt ondernemen en wie je daarbij kan helpen. De Economische Inspectie bekijkt je melding en kan beslissen om een onderzoek op te starten.

Mag je tickets duurder doorverkopen? De occasionele doorverkoop van tickets is toegestaan, op voorwaarde dat de verkoopprijs gelijk is aan de aankoopprijs. Er zijn echter veel advertenties voor tickets die voor 300 euro werden verkocht terwijl ze voor 50 euro werden aangekocht. Daarom keurde de Economiecommissie van de Kamer eind april een wetsvoorstel goed dat de doorverkoop van tickets regelt. Volgens dit voorstel is slechts een geringe verhoging van de prijs van het ticket - overeenkomend met de administratieve kosten - toegestaan wanneer het wordt doorverkocht. De wettekst voorziet ook in het verbod op de verkoop van tickets vóór de start van de officiële verkoop, evenals de doorverkoop van tickets die gratis of via een wedstrijd met een lucratieve bedoeling zijn verkregen. In geval van bedrog hebben kopers het recht om terugbetaling van het prijsverschil te vragen. Het is verplicht dat op alle tickets de uiteindelijke prijs wordt weergegeven, inclusief reserveringskosten en andere. Personen die deze wet overtreden, kunnen worden veroordeeld tot een boete van maximaal 10.000 euro.

Rock Werchter, Ronquières, Couleur café, Esperanzah!, Rampage, Sunrise, Beach Festival,... Het is de zomer van de festivals! Misschien heb je nog geen tickets gekocht voor je favoriete festival en heb je door het aanhoudende warme weer echt wel zin om een festival mee te pikken. Maar misschien zijn er geen tickets meer te koop? De verleiding is dan groot om tickets te kopen via sociale media, verkoopplatforms of zelfs valse websites. Maar ze blijken vaak vals of gekopieerd te zijn, ze worden niet geleverd na betaling of de tickets of evenementen bestaan gewoonweg niet.De FOD Economie ontving vorig jaar 141 meldingen over dit onderwerp met een totale gemelde schade van 13.141,76 euro, en verwacht een verdere stijging in 2023. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.Volgens de FOD Economie worden consumenten het vaakst benaderd via valse advertenties op zoekertjessites en op sociale media. Fraudeurs doen dit door het plaatsen van berichten op sociale media waarbij (valse) tickets worden aangeboden. Ze gebruiken daarvoor profielen die betrouwbaar lijken. Als consumenten zelf op zoek gaan naar tickets op sociale media gaan oplichters met de consumenten in gesprek via bv. berichten-apps. Om vertrouwen te wekken delen ze foto's van de tickets en (gestolen) foto's van de identiteitskaart van de verkoper. Maar na betaling ontvangt de consument echter geen of onbruikbare tickets en na een tijdje verdwijnen die valse profielen.De oplichters richten ook, zij het in mindere mate, valse websites op waarop ze valse tickets verkopen. Ze concentreren zich op de grote, populaire concerten, festivals of evenementen waarvoor de tickets zeer snel uitverkocht zijn en komen al in actie vlak na de aankondiging van het concert of de tournee en zelfs voor de start van de officiële voorverkoop. Vaak verschijnt hun website zelfs vóór die van de officiële ticketverkoper in de resultatenlijst van een zoekmachine. Na bestelling krijgt de consument een professioneel ogende e-mail ter bevestiging, maar zal de tickets nooit geleverd krijgen, of ontvangt in vele gevallen een vervalst of ongeldig ticket waarmee je dus geen toegang hebt tot het evenement.De gulden regel is: koop tickets altijd via de officiële website van het festival of via de website van de zaal waar het concert plaatsvindt, of van de artiest. Daar vind je steeds de enige correcte ticketinformatie en verwijzing naar het officiële verkoopadres. Surf dus zeker niet naar de eerste de beste verkoopsite die bovenaan de zoekresultaten van Google verschijnt en vermijd het kopen van tickets op sociale media of zoekertjessites.Een kleine kanttekening bij deze aanbeveling: als je een oude schoolvriendin ziet die haar kaartjes op Facebook te koop aanbiedt omdat ze te veel rugpijn heeft om het concert bij te wonen, dan moet je natuurlijk niet helemaal paranoia worden en overal oplichting beginnen zien. Pas echter wel op dat u geen tickets op naam koopt waarbij de organisator soms uw identiteit nakijkt.In de meeste gevallen ben je je geld kwijt. Maar betaalde je met een kredietkaart, dan kan je de transactie proberen te betwisten via bijvoorbeeld mijnkaart.be. Je kan ook aangifte doen bij de lokale politie in je buurt.Meldt dit ook zeker op het meldpunt van de FOD Economie via het scenario "Fraude bij online kopen en verkopen". Zo kun je verhinderen dat de oplichters nog andere slachtoffers in de val lokken. Je krijgt ook meteen informatie over de stappen die je nog kunt ondernemen en wie je daarbij kan helpen. De Economische Inspectie bekijkt je melding en kan beslissen om een onderzoek op te starten.