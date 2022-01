Tegenwoordig zijn pogingen om verkopers via tweedehandsplatforms op te lichten schering en inslag. De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving in 2021 bijna 900 meldingen. Volg deze tips om niet in de val te lopen.

De eindejaarsfeesten zijn net voorbij en de periode van cadeautjes dus ook ... Misschien kreeg je een cadeau dat niet in de smaak viel en wil je het via een tweedehandsplatform verkopen? Wees dan op je hoede; je loopt beter een koper mis dan al je geld kwijt te spelen.

Hoe gaan nepkopers te werk?

Je zet een zoekertje voor een product op een tweedehandsplatform en krijgt reactie van een koper. Hij kan het product niet zelf ophalen en stelt voor om gebruik te maken van een bekende koeriersdienst (Mondial Relay, DPD, DHL, GLS, enz.) om geen argwaan te wekken. Daarnaast stelt hij ook voor om een betaaldienst van die koeriersdienst te gebruiken in plaats van een overschrijving rechtstreeks op je rekeningnummer. Hij vraagt je identificatiegegevens zodat hij jou het afgesproken bedrag kan overmaken.

Even later krijg je een valse e-mail van de koeriersdienst, met de mededeling dat je een betaling ontving en dat je een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot je geld. Bij het aanmaken van dat account vraagt het platform je om zelf een betaling te doen om je identiteit en bankgegevens te bevestigen. Het bedrag van die betaling krijg je zogezegd terug zodra de echtheid van je gegevens is bevestigd.

Helaas gaat het om pure oplichting. Je krijgt de betaling van de koper nooit, noch een terugbetaling van het bedrag dat je zelf betaalde.

"Onlangs verkocht ik een product voor 150 euro op Marketplace van Facebook. Een koper was bereid me 200 euro voor het product te bieden. Hij zei dat hij het product niet kon ophalen en vroeg me om het te versturen via Mondial Relay. Vervolgens vroeg hij mijn e-mailadres om de verrichting te valideren en om mij in contact te brengen met de "bezorger". Ik ontving een e-mail met een link naar een Mondial Relay site (die achteraf nep bleek te zijn). De site vroeg me een account aan te maken, zodat de transactie kon worden uitgevoerd. Omdat de site niet naar behoren werkte, werd er een online chat geopend om me door het proces te loodsen en om mijn telefoonnummer te vragen en me met een van hun "consulenten" in contact te brengen. Een callcenter belde me vervolgens op en begeleidde me stap voor stap bij het aanmaken van de Mondial Relay account. Daarvoor moest ik mijn contactgegevens en mijn bankkaartnummer geven. Helaas vertrouwde ik die persoon en gaf hem de gegevens, behalve mijn pincode natuurlijk. De procedure mislukte en we moesten alles overdoen. De oplichter brak vervolgens in op mijn bankrekening, maakte een interne overschrijving van mijn spaar- naar mijn zichtrekening en plunderde op die manier beide rekeningen. Die persoon ging aan de haal met vier jaar werken en sparen en de droom van een heel gezin." Laurence, slachtoffer

Hoe loop je niet in de val?

Aanvaard alleen betalingen via bankoverschrijving of vraag cash geld als de koper zijn product komt ophalen.

Controleer zorgvuldig het e-mailadres van de verzender: een internationaal bekende koeriersdienst gebruikt geen Gmail- of Hotmail-adres voor klantencontacten.

Controleer de url van de e-mail (verzender@url.com) en van de verzonden links (https://onderneming.com): een internationaal bedrijf maakt geen spelfouten in zijn eigen url.

Stuur nooit je bankgegevens of een kopie van je identiteitsbewijs naar iemand die je online ontmoet.

Ken je de voorgestelde koerierdienst niet? Zoek meer informatie en kijk op de website van die dienst om na te gaan wat ze aanbieden en wat de precieze stappen zijn.

Valse bezorgdiensten vragen vaak om een betaling, zogezegd om de echtheid van je gegevens te verifiëren. Echte koeriersdiensten hebben veilige betaaldiensten, die een dergelijke stap niet vereisen. Betaal in geen geval!

Wat moet je doen als je toch in de val liep?

Gaf je vertrouwelijke bankgegevens? Bel dan onmiddellijk Card Stop op het nummer 078 170 170.

Voerde je een betaling uit? Breng je bank dan onmiddellijk op de hoogte.

Betaalde je met een creditcard? Betwist dan de transactie via mijnkaart.be (Visa of Mastercard).

Doe aangifte bij het Meldpunt van de Economische Inspectie (scenario "Fraude bij online kopen en verkopen").

Geld kwijt? Dien dan zeker een klacht in bij je plaatselijke politiekantoor.

