Kerstmis is in aantocht. De tijd van het jaar om cadeautjes te kopen. Maar let op dat er geen namaak onder de kerstboom belandt.

De Economische Inspectie van de FOD Economie draagt daartoe haar steentje bij. In 2022 werden tot nu toe al 176.667 namaakartikelen in beslag genomen met een totale waarde van ruim 4 miljoen euro. Dat is een stijging van ongeveer 70 % ten opzichte van 2021 (104.934 stuks). De FOD Economie ontving in 2022 al 542 meldingen (ten opzichte van 519 het jaar voordien).

Welke soorten producten?

Er werden uiteenlopende items uit de handel genomen, maar vijf grote categorieën prijken aan de top:

parfum/verzorgingsproducten (111.970 oftewel 63%)

elektronica (28.240 oftewel 16%)

speelgoed (19.579 oftewel 11%)

kledij en accessoires (6.700 oftewel 4%)

schoenen (1.347 oftewel 1%)

Vooral smartphoneaccessoires werden nagemaakt

Afgelopen jaar viel het de Economische Inspectie op dat toebehoren voor smartphones vaak worden nagemaakt. Draadloze oortjes van populaire merken zoals bijvoorbeeld Samsung, Apple of JBL werden opvallend vaak in beslag genomen. Die worden via verschillende kanalen verkocht: zowel in winkels en op straat, als via sociale media of online verkoopplatformen.

De Economische Inspectie ontdekte daarbij een nieuwe techniek om controles te omzeilen. De nagemaakte oortjes en laders werden namelijk dubbel verpakt: een eerste keer in de nagemaakte basisverpakking van het populaire merk. Daarover werd een tweede verpakking aangebracht zonder merk. Op die manier hopen verkopers van namaak een controle door te komen. Eens het product verkocht moet worden, in de winkel of online, wordt de buitenste verpakking verwijderd en krijg je het nagemaakte product te zien.

Wie dergelijke namaakaccessoires voor smartphones koopt, heeft geen enkele zekerheid over de kwaliteit van het product. Je maakt in dat geval ook geen aanspraak op de garantie als er zich defecten voordoen, en die zullen zeker voorkomen. Daarnaast bestaat er ook een ernstig veiligheidsrisico bij het gebruik van de accessoires.

Vijf tips om namaak te herkennen

Luister in de eerste plaats naar je gezond verstand en wees op je hoede voor geweldige aanbiedingen of zeer lage prijzen voor producten die in principe erg duur zijn. Vaak zijn ze nep.

Controleer bij een online aankoop altijd of je de verkoper kan identificeren. Is er een fysiek adres en bestaat dat ook echt? Zijn de betalingsmogelijkheden veilig? Zijn er wettelijke mededelingen beschikbaar? Zo ja, lees ze dan zeker eens door.

Zoek op het internet naar de meningen van andere internetgebruikers en check de reputatie van de website. Vraag je ook even af of de site er uitziet zoals je kan verwachten van een bekend merk en of het product dat je er wilt kopen ook effectief door dat type site verkocht wordt.

Wees vooral waakzaam voor aanbiedingen op ongebruikelijke verkoopkanalen of op sociale netwerken, zoals Facebook, die vaak te mooi zijn om waar te zijn. Hou rekening met de aard van het product en de plaats van verkoop. Let bijvoorbeeld op voor dure smartphoneaccessoires die te koop worden aangeboden op straat of designerhandtassen die op sociale media worden verkocht. Geef de voorkeur aan bekende distributiekanalen en officiële websites.

Koop je een product in een winkel, controleer dan de kwaliteit van het product en de verpakking. Kijk bijvoorbeeld naar gebreken in naden en logo's, of onopvallende spelfouten op etiketten en dozen. Ga ook na of het product dat je wil kopen overeenstemt met het assortiment van de winkel. Een paar schoenen kopen in een voedingswinkel zou een belletje moeten doen rinkelen.

Bron: FOD Economie

