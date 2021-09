Vanaf 2022 zal je maar kunnen lenen op basis van het bedrag dat je woning geschat is. Deze maatregel zou moeten helpen om de woningprijzen weer op een normaal en betaalbaar niveau brengen.

Onze vastgoedmarkt is oververhit. Anders gezegd: de woningprijzen swingen de pan uit. Vandaag wordt er dan ook vaak 'teveel' geboden en gaan de kopers een hypothecaire lening aan op basis van die te hoge aankoopprijs. Dat zal vanaf 2022 niet meer kunnen. Vanaf dan moet de woning eerst geschat worden door een onafhankelijke schatter. De koper betaalt de kosten. Banken moeten zich op die geschatte waarde baseren om een hypothecaire lening te verschaffen. Kopers die meer bieden dan die geschatte waarde zullen dan het verschil tussen de aankoopprijs en de geschatte waarde uit eigen zak moeten betalen. De nieuwe maatregel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Bankenautoriteit (EBA) die op 1 juli in werking is getreden, maar de Nationale Bank gaf de Belgische banken tot eind 2021. Op 1 januari 2022 gaat de verplichting in.

Opschortende voorwaarde

Het wordt het daarom des te belangrijk om een opschortende voorwaarde in je koopovereenkomst op te laten nemen: als blijkt dat je te weinig kan lenen, gaat de verkoop niet door.

Zullen de woningprijzen dalen?

Isabelle Marchand van Bankenfederatie stelt dat deze maatregel de verhitting van de vastgoedmarkt moet tegengaan en de woningprijzen opnieuw op een normaal en betaalbaar niveau brengen (bron: De Standaard). Of de woningprijzen door deze maatregel zullen dalen, valt af te wachten. In elk geval zal het voor jongeren die een huis of appartement willen kopen in eerste instantie moeilijker worden als zij geen financiële hulp krijgen.

