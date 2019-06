Langer leven, een financiële uitdaging

Mensen leven vandaag steeds langer. Dat is goed nieuws. Maar het stelt ook nieuwe uitdagingen aan hoe we ons leven en onze samenleving inrichten. Langer werken en een eigen pensioenspaarpotje aanleggen is de richting waarin vandaag vooral wordt gedacht. Een nieuw loopbaanmodel is nog zo'n mogelijke piste.

