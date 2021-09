Sinds deze maand gelden een aantal stimuli voor een groene bedrijfswagen. En ook wie als particulier kiest voor een elektrische wagen en daarvoor thuis een laadpaal plaatst krijgt een belastingvermindering.

De Regering zette het licht op groen voor het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van onze mobiliteit. Zo zullen in de toekomst enkel koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn, en zullen zowel particulieren als bedrijven beroep kunnen doen op fiscale stimulansen om thuis of op het werk laadpalen te installeren.

Voor particulieren

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kiest voor een aankoop en plaatsing van laadpaal thuis, krijgt een belastingvermindering van 45%, die in 2023 daalt tot 30% en tot 15% in 2024. Dit geldt zowel voor eigenaars als huurders. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Concreet impliceert dat dat het tarief van de belastingvermindering maximaal berekend kan worden op een grondslag van 1.500 euro. De 1.500 euro is dus niet de maximale belastingvermindering die je als belastingplichtige kan genieten.

Een voorbeeld: Peter betaalt 2.000 euro voor de aankoop en de plaatsing van een laadpaal. Hij wil gebruik maken van de belastingvermindering, maar kan maximaal 1.500 euro aangeven in zijn belastingaangifte. Hij krijgt een belastingvermindering van respectievelijk 45, 30 of 15% van het aangegeven bedrag (afhankelijk van het tijdstip van de gedane uitgaven en het moment van aangifte).

Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

De Regering zette het licht op groen voor het wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van onze mobiliteit. Zo zullen in de toekomst enkel koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn, en zullen zowel particulieren als bedrijven beroep kunnen doen op fiscale stimulansen om thuis of op het werk laadpalen te installeren. Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kiest voor een aankoop en plaatsing van laadpaal thuis, krijgt een belastingvermindering van 45%, die in 2023 daalt tot 30% en tot 15% in 2024. Dit geldt zowel voor eigenaars als huurders. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Concreet impliceert dat dat het tarief van de belastingvermindering maximaal berekend kan worden op een grondslag van 1.500 euro. De 1.500 euro is dus niet de maximale belastingvermindering die je als belastingplichtige kan genieten.Een voorbeeld: Peter betaalt 2.000 euro voor de aankoop en de plaatsing van een laadpaal. Hij wil gebruik maken van de belastingvermindering, maar kan maximaal 1.500 euro aangeven in zijn belastingaangifte. Hij krijgt een belastingvermindering van respectievelijk 45, 30 of 15% van het aangegeven bedrag (afhankelijk van het tijdstip van de gedane uitgaven en het moment van aangifte).Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.