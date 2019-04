Minister van Justitie Koen Geens pleit ervoor om de koppeling tussen loon en anciënniteit te laten varen, om oudere werknemers meer aan het werk te krijgen. Dat deed hij op een kopstukkendebat in Vlaams-Brabant. 'Mensen boven de 50 moeten minder gaan verdienen. Dat is een onpopulaire maatregel, maar zij hebben minder lasten dan jongeren.'

De Vlaams-Brabantse kopstukken voor de federale en Vlaamse verkiezingen in mei waren dinsdagavond uitgenodigd op een kopstukkendebat van ondernemersorganisaties Unizo en Voka. Ze debatteerden onder meer over de krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens minister van Justitie Koen Geens, die in mei de Kamerlijst voor CD&V trekt, is het onder meer belangrijk om ouderen meer aan het werk te krijgen. Bedrijven nemen nu vaak geen oudere werknemers aan, omdat de loonkost hoger is dan voor een jongere. De verloning op basis van anciënniteit moet daarom op de schop, vindt Geens. "Ik ben daar volstrekt voor. Mensen boven 50 moeten minder gaan verdienen. Zij hebben minder lasten, geen huis meer om af te betalen om kinderen om te onderhouden", aldus de minister.

De CD&V-lijsttrekker vindt ook dat bedrijven meer een beroep moeten doen op oudere werknemers om jongere collega's te coachen. "Men schrijft ouderen te vaak af. Vanuit de jongeren moet er een behoefte zijn om gecoacht te worden, de oudere werknemers moeten dan aanvaarden dat ze misschien wat minder betaald worden."

Voor N-VA zit de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt vooral in de afschaffing van SWT - het vroegere brugpensioen - en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block was het daar grotendeels mee eens.

Voor Dieter Van Besien (Groen), zit de winst vooral in levenslang leren. "We moeten de mensen dichter bij de noden brengen, ook binnen het bedrijf."

Sp.a'er Hans Bonte ziet dan weer meer heil in de aanpak van zwart werk. "In een aantal sectoren vind je geen mensen meer, gewoon omdat ze in het zwart netto veel meer verdienen dan wanneer ze onderaan de ladder beginnen bij een bedrijf."