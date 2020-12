Europa neemt het voortouw richting een meer duurzame economie. En zorgt er tegelijk voor dat je binnenkort makkelijker kan oordelen of een belegging echt duurzaam is.

In België vertegenwoordigen duurzame beleggingen vandaag 5% van de markt. Maar het aanbod is sterk toegenomen en de geïnvesteerde bedragen stegen in één jaar tijd met 40%. De idee lijkt ook aanlokkelijk: je belegt je geld en tegelijk werk je aan een betere samenleving. "Klinkt mooi, behalve dat de belangstelling van beleggers en vermogensbeheerders voor duurzaam, groen, ethisch of sociaal beleggen niet altijd in verhouding staat tot de kwaliteit van de fondsen", betreurt Charlaine Provost van Financité, een netwerk dat ethiek in geldzaken promoot.

...

In België vertegenwoordigen duurzame beleggingen vandaag 5% van de markt. Maar het aanbod is sterk toegenomen en de geïnvesteerde bedragen stegen in één jaar tijd met 40%. De idee lijkt ook aanlokkelijk: je belegt je geld en tegelijk werk je aan een betere samenleving. "Klinkt mooi, behalve dat de belangstelling van beleggers en vermogensbeheerders voor duurzaam, groen, ethisch of sociaal beleggen niet altijd in verhouding staat tot de kwaliteit van de fondsen", betreurt Charlaine Provost van Financité, een netwerk dat ethiek in geldzaken promoot. Uit hun rapport 2020 blijkt dat de meeste fondsen die zichzelf als maatschappelijk verantwoord bestempelen, bij hen een negatieve beoordeling krijgen. "Beleggingsfondsen die beweren maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, moeten geen wettelijke verplichtingen nakomen en kunnen investeren in wat ze willen", stelt Provost. "Vandaar dat 279 fondsen, die investeren in bedrijven of staten die op onze zwarte lijst staan en dus ethisch onaanvaardbaar zijn - bijvoorbeeld omdat ze nog steeds te veel activa hebben in vervuilende sectoren zoals olie - een slechte beoordeling van ons krijgen." We leggen de vraag voor aan specialisten van Triodos Investment Management, de Europese referentie voor duurzaam beleggen. "Het aanbod van producten met labels als groen en duurzaam neemt toe. Maar dit maakt het voor beleggers ook steeds moeilijker om deze producten en hun beloften correct in te schatten en te vergelijken", stellen ze bij Triodos. "Vooral omdat sommmige fondsen meer lijken in te spelen op modeverschijnselen en marketingtrends, dan dat ze een reële impact hebben. De term duurzaam is op geen enkele manier beschermd. Iedereen kan hem naar goeddunken gebruiken. In een poging om het investeerders wat makkelijker te maken, zijn de voorbije jaren verschillende, vaak nationale duurzaamheidslabels gecreëerd. Maar ze baseren zich allemaal op andere criteria bij de beoordeling van beleggingsproducten, wat zeker niet bijdraagt tot transparantie." "In deze context is het nieuwe classificatiesysteem voor duurzame beleggingsproducten van de EU een belangrijke stap voorwaarts", vervolgt Triodos Investment Management. Dat systeem bepaalt voortaan welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. "Anders gezegd: de term duurzaam zal duidelijk worden afgebakend. Vermogensbeheerders zullen moeten bekendmaken in hoeverre hun producten aan de criteria voldoen en of ze geen negatieve impact hebben. Dit zorgt voor een uniforme aanpak, maakt vergelijken makkelijker en versterkt het beleggersvertrouwen. En zal uiteindelijk ook voor een marktswijziging zorgen, omdat onbetrouwbare groene producten zullen afnemen." Eén kleine nuance toch: het classificatiesysteem van de EU houdt voorlopig enkel rekening met groene duurzaamheidscriteria, niet met andere belangrijke factoren zoals het sociale karakter van een belegging. Deze factoren kunnen in een later stadium aan de classificatie worden toegevoegd. Véronique Chapplow is investment director bij M&G Investments, een belangrijke fondsenbeheerder in Europa. Ze geeft tips waarmee je kan nagaan of een fonds echt duurzaam is. Je goed informeren staat voorop. De nieuwe EU-maatregelen zullen binnenkort meer duidelijkheid brengen.