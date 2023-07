De regelgeving rond onroerend goed is niet langer een oubollige, stoffige materie. De laatste jaren is ze in een verbazingwekkend tempo geëvolueerd. Kopen, verkopen, verhuren, bouwen en renoveren, het moet allemaal aan bepaalde regels voldoen.

Een hedendaagse woning is grondig geïsoleerd, maakt gebruik van de meest recente energiebesparende technologieën. Want de normen worden almaar strenger. En dat zullen eigenaars die zich de komende jaren niet aan deze nieuwe bepalingen houden geweten hebben!

En dan hebben we het nog niet gehad over het eigendomsrecht, schenkingen, erfenissen, diverse clausules in contracten en de notariskosten die komen kijken bij vastgoed.

Wil je het allemaal beknopt en overzichtelijk samengevat zien, dan is de vastgoedpocket van Plus Magazine precies wat je nodig hebt. We reiken relevante en bruikbare informatie aan over onderwerpen, zoals de koopovereenkomst, de verhouding tussen eigenaar en huurder, erf- en andere belastingen, de mede-eigendom, het vruchtgebruik, enz. Het recht omtrent eigendom en vastgoed evolueert dan wel voortdurend, de eigen woning blijft een centrale plaats opeisen in ons bestaan. Het is een plek van persoonlijke verhalen, maar ook van grote investeringen. "Onroerend goed kan niet verloren gaan of gestolen worden, en ook niet worden meegenomen. Als je verstandig koopt, het volledig afbetaalt en slim beheert, is het de veiligste belegging ter wereld", dixit Franklin Roosevelt.

Raadpleeg hier de Plus vastgoedpocket

