Om het tekort aan verpleegkundig personeel op te vangen, slaan een aantal publieke en private partners de handen in elkaar. Via een proefproject willen ze de komende jaren 200 zij-instromers aantrekken, mensen die bewust kiezen voor een tweede carrière als verpleegkundige.

Het is een open deur intrappen. De zorgsector staat voor grote uitdagingen op personeelsvlak. Het personeel in de sector vergrijst, terwijl de zorgvraag jaar na jaar groeit. Tel daarbij de krapte op de arbeidsmarkt en de knipperlichten staan op oranje. En hoewel het aantal afgestudeerde verpleegkundigen sinds 2009 met liefst 65 procent is gestegen blijven er 1.400 vacatures voor verpleegkundigen open staan.

Dat tekort zal volgens Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer de komende jaren enkel toenemen als er geen bijkomende ingrepen gebeuren. Net daarom wordt het project 'Een tweede carrière als verpleegkundige' gelanceerd. In dat project slaan een aantal publieke en private partners (o.a. Randstad, hogescholen Thomas More en Vives, het AZ Groeninge uit Kortrijk en Emmaüs) de handen in elkaar om de komende jaren mensen klaar te stomen voor een tweede carrière als verpleegkundige.

Intensief begeleidingstraject

Bedoeling is dat mensen die een tweede carrière als verpleegkundige overwegen, de kans krijgen de drie- of vierjarige opleiding te volgen en nadien meteen aan de slag te gaan als verpleegkundige. Om te vermijden dat geïnteresseerden tijdens dat opleidingstraject afhaken, voorziet Randstad een intensief begeleidings- en ondersteuningstraject. De zij-instromers krijgen van Randstad niet alleen advies op maat, maar ze kunnen bij de betrokken partners ook rekenen op werkplekken om ervaring op te doen.

Het project start in september 2019. Bedoeling is om in het eerste jaar te starten met een 40 zij-instromers. Op die manier zouden er de komende jaren zo'n 200 extra verpleegkundigen kunnen opgeleid worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Randstad Medical Academy. Meer info is er via www.randstad.be