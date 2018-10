Jouw digitale nalatenschap: welke valkuilen vermijden?

Hoe waak je over je privacy online? Hoe doe je veilige aankopen? Mag je op sociale media kritiek geven op je werkgever? Is het een goed idee om je gezondheid in handen te geven van een digitale coach? Wat gebeurt er met je virtuele sporen na je dood? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in de gratis gids 'Mijn leven online' van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het notariaat.

Je kan de gids downloaden of bestellen op www.notaris.be/nieuws-pers/brochures.

Digitale nalatenschap

Eén van de hoofdstukken in de gids gaat over de digitale nalatenschap. Vandaag laten mensen niet enkel een huis of geld na, maar ook een virtueel leven. Bij klassieke bezittingen is het simpel. Je erft een huis en je krijgt de sleutel. Maar voor digitale bezittingen heb je een wachtwoord en gebruikersnaam nodig. Heeft de overleden persoon er niet voor gezorgd dat zijn nabestaanden zijn gebruikersnaam en wachtwoorden kennen, dan zal toegang tot de gegevens heel moeilijk worden. En dan is er nog de kwestie van het 'digitaal bezit'. Naast de accounts op sociale media, doen mensen heel wat digitale aankopen: iTunes, games, video's, e-books,... Vandaag erven erfgenamen deze digitale bezittingen niet zoals klassieke bezittingen. De gebruikslicentie stopt bij het overlijden.

Maak een 'sociale media testament'

Om het je erfgenamen gemakkelijk te maken kan je een excel-bestandje maken dat je regelmatig bijwerkt met de naam van het sociale netwerk of van het adres van de betrokken website, jouw gebruikersnaam, jouw wachtwoord, en wat je zou willen dat er na jouw overlijden met de account gebeurt. Heb je meerdere e-mailadressen, dan voeg je nog een kolom toe waarin je vermeldt met welk e-mailadres je je geregistreerd hebt op de betrokken website. Je kan dit document op je computer bewaren, maar druk het ook best af. Bewaar het document bij jouw testament of bij je andere belangrijke papieren. Je kan dit digitaal testament ook opnemen in je gewone testament en het bij de notaris laten bewaren, die het zal laten opnemen in het Centraal Register. Al is dit wel omslachtig, omdat je het dan telkens moet wijzigen als je je wachtwoorden verandert.