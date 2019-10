Doe het voor 1/3 van de looptijd om is, want de voordelen van een herfinanciering van een woonlening slaan enkel op de resterende interesten, niet op het kapitaal.

Heb jij er al eens over nagedacht om je woonlening te herfinancie-ren? Mijn buurman heeft daar een aardig centje mee verdiend! Dit soort gesprekken hoor je wel vaker op familiebijeenkomsten of tijdens een avondje onder vrienden. De lage interestvoeten mogen dan slecht nieuws zijn voor spaarders, voor wie geld leent, geldt net het omgekeerde. En dus piekeren heel wat eigenaars over het al dan niet herfinancieren van hun woonlening.

...