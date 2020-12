Vanaf vandaag bieden een aantal banken de mogelijkheid om je spaarrekening gemakkelijk en gratis te veranderen van de ene bank naar de andere.

Met de bankoverstapdienst "Bankswitching" kon je al met je zichtrekening en betalingen snel, gemakkelijk en gratis overstappen van de ene bank naar de andere. Die dienst wordt nu uitgebreid naar spaarrekeningen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Als klant hoef je enkel je nieuwe bank te contacteren, het aanvraagformulier in te vullen en dit te bezorgen aan de nieuwe bank. Hierna regelen de oude en nieuwe bank de overstap.

Welke banken bieden deze dienst aan?

De deelnemende banken die momenteel de bankoverstapdienst voor spaarrekeningen aanbieden, zijn Axa bank België, bpost bank, Crelan, KBC Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Europabank, ING Belgium en vdk bank.

Bankswitching voor zichtrekeningen

Banken werken sinds enige tijd samen via de bankoverstapdienst Bankswitching om eenvoudig en kosteloos zichtrekeningen over te zetten. De klant hoeft enkel zijn/haar nieuwe bank te contacteren, het aanvraagformulier in te vullen en dit te bezorgen aan de nieuwe bank. De klant kiest zelf de overstapdatum op het formulier (minstens na 10 bankwerkdagen en uiterlijk binnen een maand). Het grote voordeel is dat de klant niet zelf het nieuwe rekeningnummer hoeft door te geven aan de schuldeisers die met domiciliëring werken en aan zijn/haar terugkerende betalers: de banken regelen dit onderling. De schuldeisers en terugkerende betalers ontvangen via de interbancaire dienst Bankswitching een melding over de overstap.

Deze banken werken samen om doorlopende- en memo overschrijvingsopdrachten over te zetten, betaalkaarten bij de vorige bank te schrappen, zichtrekeningen bij de vorige bank af te sluiten, het saldo over te zetten, schuldeisers en terugkerende betalers te informeren over het nieuwe rekeningnummer, en om de klant te informeren over blokkeringen en/of beperkingen actief bij de vorige bank. Na enkele dagen ontvangt de klant een overzicht van die schuldeisers en terugkerende betalers die op de hoogte zijn gebracht.

Bankswitching voor spaarrekeningen

Vanaf nu bieden een aantal banken deze dienst ook aan voor spaarrekeningen. De klant kan voortaan via de nieuwe bank vragen om zijn/haar vorige spaarrekening bij de oude bank te vereffenen via Bankswitching. De nieuwe bank zal deze vereffening rechtstreeks regelen met de vorige bank. Let op: beide banken moeten Bankswitching aanbieden om van deze service gebruik te kunnen maken.

Extra informatie over de bankoverstapdienst en de deelnemende banken vind je hier.

