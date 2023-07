Ze zijn almaar talrijker, de elektronische documenten, en dat baart kopzorgen. Hoe lang en waar moet je ze bewaren? En hebben je erfgenamen later toegang tot je digitale archief?

"Steeds meer instellingen en instanties communiceren via mail om officiële documenten of facturen te sturen", stelt lezeres Lydia vast. "Print je die best af of sla je ze op op je pc? Want wat als dat toestel plots de geest geeft of je geen toegang meer hebt tot die gegevens? In het papieren tijdperk moest je sommige documenten ook gedurende een bepaalde periode bewaren, maar hoe zit dat vandaag?"

Steeds vaker krijgen we op de redactie dergelijke vragen toegestuurd. Tijd dus voor een stand van zaken wat betreft de digitale papierwinkel: wat zijn de regels, maar ook welke ergernissen brengen ze teweeg? Zo is sinds 1 januari het hervormde Burgerlijk Wetboek van kracht, waardoor communiceren via mail nu wettelijk erkend is als een rechtsgeldige vorm van kennisgeving. We beginnen met de eerste vraag: hoe bewaar je je documenten in dit digitale tijdperk? Helaas bestaat hiervoor geen pasklaar antwoord. Ook het klasseren van digitaal materiaal vergt, net als in die goede oude en niet helemaal vervlogen tijd van opbergmappen, doorzetting en organisatie. Toch zijn de deskundigen die we hebben geraadpleegd het over een ding eens: "Om risico's te vermijden is het essentieel dat je altijd twee back-ups, kopieën van je gegevens, maakt en die op verschillende mediadragers bewaart. Zelfs als je voor een online opslag - in de cloud - kiest, heb je nooit de volledige garantie dat je beschermd bent tegen hackers of het stopzetten van de dienst, alle geruststellende verklaringen die je hierover leest ten spijt. Door twee back-ups te maken op verschillende dragers - zoals je computer en een externe harde schijf - is het onwaarschijnlijk dat beide tegelijkertijd uitvallen. En niets houdt je tegen om een papieren kopie in een map te bewaren."Back-ups maken, allemaal goed en wel, maar we worstelen er allemaal wel eens mee: "Ik heb dan wel een pc, tablet en smartphone, nooit heeft iemand me geleerd hoe die te gebruiken", aldus een lezer. Voor sommigen is elektronisch archiveren vanzelfsprekend, anderen hebben hulp nodig. We leven in een tijd waarin handmatige handelingen en menselijk contact verdwijnen, maar laten daardoor veel mensen aan hun lot over met de boodschap: zoek het zelf maar uit. Digitale declassering is een realiteit, zo blijkt uit ons artikel 'De smartphone, zonder kan niet meer' vooraan in dit magazine. Want online communiceren, bestanden kopiëren en opslaan, software en apps gebruiken, is niet voor iedereen weggelegd. En zelfs al ben je mee, dan nog moet je de logica van bepaalde toepassingen doorgronden. Neem nu de eBox, het platform waarop alle officiële documenten van overheidsinstellingen van dit land worden gecentraliseerd. In theorie heb je toegang tot je eigen eBox, maar de procedure is niet altijd makkelijk te begrijpen. Je ontvangt bijvoorbeeld een bericht van de FOD Financiën in je eBox. Dat blijkt dan om een pdf-document te gaan dat aangeeft dat je naar het onlineplatform MyMinFin moet om daar je aanslagbiljet te raadplegen! Omslachtig toch? Soms maakt een bijkomende stap het allemaal nog wat ingewikkelder: waarom kan ik de brieven in mijn eBox niet openen? Of: Ik heb problemen met inloggen omdat het niet lukt om me te identificeren. Wil je de post in je eBox bekijken, dan moet je het programma Acrobat Reader op je computer hebben staan of installeren, en best geen al te oude versie. De toegang tot je eBox is trouwens strikt persoonlijk en beveiligd: niemand anders heeft er toegang toe. Maar minder ervaren gebruikers geven hun digitale toegangscodes vaak door aan mensen die ze vertrouwen, zoals hun kinderen. Dat zorgt voor een delicate vorm van afhankelijkheid, terwijl de meeste van hen vroeger perfect in staat waren hun administratie alleen te beheren. En daar stopt het niet. Wanneer de obstakels qua computerskills, digitale toegang en geschikte software uit de weg zijn geruimd, rijst de essentiële vraag: hoe archiveer je best de documenten die je ontvangt? Want dan blijkt dat de documenten die op MyeBox.be staan, afhankelijk van het soort document, slechts één maand tot drie jaar beschikbaar zijn. Je krijgt dan ook de raad om 'niet te vergeten je documenten zo nodig te downloaden'. Al zijn er uitzonde-ringen: zo blijven documenten van de Federale Pensioendienst altijd beschikbaar in je eBox. Weet ook dat op Doccle, het administratieve platform waarop je documenten van verschillende bedrijven of administraties kan ontvangen en betalingen via je computer kan uitvoeren, documenten minstens 7 jaar worden bewaard, of zelfs langer indien de wet dat voorschrijft.Samen met het digitaal bewaren van documenten rijst ook de vraag van de overdracht ervan. Vroeger hield je alles netjes bij in een archiefkast, in dozen of in opbergmappen. Maar hoe zit dat vandaag? Hebben je erfgenamen later ook toegang tot je digitale nalatenschap? Daarom zorgden de notarissen in 2021 voor Izimi, een digitale kluis die voor iedereen beschikbaar is. Daar worden al je notariële akten bewaard, maar je kan er ook andere documenten opslaan. Bovendien kan je zelf kiezen wat er met de inhoud van je digitale kluis gebeurt na je overlijden. De notaris kan dan de overdracht regelen van de inhoud van je digitale kluis en die aan alle erfgenamen bezorgen, als zij daarom vragen. Op Izimi kan je behalve alle belangrijke digitale documenten zoals paspoorten, diploma's, eigendomsdocumenten, kredieten en verzekeringspolissen, ook gegevens veilig opslaan en bewaren die niet strikt met geldzaken te maken hebben, maar wel vertrouwelijk zijn. Denk aan computerfiles, mails, wachtwoorden van je accounts en profielen op sociale media, enzovoort. Wat de termijnen betreft, is er geen verschil tussen papieren en digitale documenten.