In de periode van 1 mei 2022 tot 30 april 2023 werden er in ons land 40.813 nieuwe vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met +2,7% in vergelijking met een jaar eerder. De oprichters waren gemiddeld 6 jaar jonger. Dat blijkt uit de vierde Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sinds dan gelden er nieuwe spelregels voor ondernemers en vrije beroepers die hun activiteiten via een vennootschap uitoefenen. Het doel van de wetgever: het ondernemerschap bevorderen. Met succes zo blijkt: in het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht. Een jaar later, in volle coronacrisis, ging het om 37.784 nieuwe oprichtingen. In de periode van 1 mei 2021 tot 30 april 2022 werden er in ons land 39.737 nieuwe vennootschappen opgericht. In de afgelopen periode waren er 40.813 oprichtingen.

Jan Sap, CEO van Fednot: "De nieuwe spelregels slaan aan omdat ze meer flexibiliteit bieden voor startende ondernemers. In het jaar voor de inwerkingtreding van het WVV waren er gemiddeld 2.111 oprichtingen per maand, intussen zijn het er 3.401."

Meer oprichtingen in Vlaanderen en Wallonië

Vlaanderen was het afgelopen jaar goed voor 26.088 opgerichte vennootschappen, een stijging met +3,4%. In Wallonië bedroeg de stijging +2,7% met in het totaal 9.253 oprichtingen. In Brussel was er een beperkte daling oprichtingen: -0,7%, goed voor 5.472 oprichtingen.In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met de meeste oprichtingen (7.494, +2,8%). De grootste stijging van het aantal oprichtingen viel in Vlaams-Brabant te noteren: +8,8%.

Bijna uitsluitend oprichtingen van BV's

Zowat alle nieuwe vennootschappen die in de periode van 1 mei 2022 tot en met 30 april 2023 werden opgericht waren Besloten Vennootschappen (97,4%). Door de nieuwe regelgeving is de BV, nog meer dan vroeger, dé standaard vennootschapsvorm voor ondernemers. Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.

Oprichter gemiddeld 6 jaar jonger dan vorig jaar

De oprichter van een vennootschap was gemiddeld 39 jaar. Dat is gemiddeld zo'n 6 jaar jonger in vergelijking met onze vorige Ondernemersbarometer. Nu was bijna 55% van de oprichters tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 39,8%.

Bron: Fednot

