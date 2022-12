Itsme lanceert een nieuwe functie waarbij je met één klik verschillende documenten tegelijk kunt ondertekenen. Dit vermindert de administratieve last voor bedrijven aanzienlijk.

Elke dag worden in België ontelbaar veel documenten ondertekend. Steeds vaker gebeurt dit digitaal met itsme Sign, een gekwalificeerde elektronische handtekening met dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Het resultaat is minder papieren rompslomp en minder fysieke verplaatsingen. Binnen de groep van digitale ondertekenaars zijn er wel nog heel wat personen die beroepsmatig erg veel documenten tegelijk moeten ondertekenen. Denk maar aan accountants, verzekeraars, officemanagers, HR-medewerkers, notarissen en burgemeesters. Zij dienden vooralsnog per document een handtekenactie te bevestigen met hun itsme®-app en hun geheime itsme®-code in te voeren, wat voor het ondertekenen van meerdere documenten een tijdrovende zaak kon zijn.

Meervoudige handtekening

Daarom lanceert itsme de nieuwe functie, batch signing, die toelaat meerdere documenten tegelijk te ondertekenen. De ondertekenaar ontvangt slechts één itsme-notificatie voor meerdere documenten en moet zijn/haar itsme-code dus maar één keer invoeren. Het resultaat van zo'n meervoudige handtekening is precies hetzelfde als bij een enkelvoudige handtekening: elk document bevat een afzonderlijke handtekening met een persoonlijk ondertekening certificaat. En elke handtekening blijft uniek, vertrouwelijk en beschermd tegen namaak. itsme Sign biedt enkel de gekwalificeerde handtekening aan, die voldoet aan de hoogste standaarden van de EU en wettelijk gelijkgesteld wordt aan de handgeschreven handtekening.

"Gedaan met het over- en weer getik in de itsme-app om elk document afzonderlijk te ondertekenen", zegt Jan Sap, CEO van notarisfederatie Fednot. "Dit zal de administratieve lasten voor onze notarissen zeker verlichten en het gebruiksgemak voor onze cliënten nog verhogen!".

