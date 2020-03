Loop je al even met een ander kapsel rond, ben je kaal geworden of heb je een weelderige baard laten groeien? Dan is het tijd om je oude rijbewijs in te ruilen voor een nieuw, zonder opnieuw je rijexamen af te leggen, welteverstaan!

De foto op mijn rijbewijs stamt nog uit de oertijd! Ik zou een nieuw document moeten aanvragen, maar ik vrees dat ik dan opnieuw mijn rijexamen moet afleggen. Af en toe hoor je deze ongeruste reactie wel eens, maar ze is totaal ongegrond. Als je je driedelige roze papieren rijbewijs inruilt voor een Europees rijbewijs in bankkaartformaat, is het niet zo dat je je theoretische of praktische rijexamen moet overdoen.Laten we meteen ook een paar andere misverstanden omtrent het rijbewijs uit de weg ruimen: hoewel er al jarenlang geen papieren rijbewijzen meer worden afgeleverd, blijven ze geldig tot 2033. Je hoeft dus niet meteen naar de gemeente te rennen om een nieuw exemplaar te halen.Lijk je daarentegen helemaal niet meer op de foto op je rijbewijs, dan ben je wel verplicht om een nieuw document aan te vragen. De politie kan je omwille van die foto namelijk een onmiddellijke inning van 58 euro aansmeren of een proces-verbaal van waarschuwing opstellen, als de agent goed gezind is. Want als hij inschikkelijk is, zal hij je vragen die verouderde foto te vervangen door je rijbewijs te vernieuwen, zonder een boete uit te schrijven.Allemaal goed en wel, maar als ik met mijn papieren rijbewijs naar Frankrijk reis, kan ik daar wél geverbaliseerd worden. Ook die bewering klopt niet, althans meestal niet. Belgische papieren rijbewijzen zijn in Frankrijk (en de rest van Europa) nog steeds geldig, behalve als je onherkenbaar bent op de foto. De FOD Mobiliteit en Vervoer benadrukt dat het Belgische papieren rijbewijs ook bij onze buren geldig blijft tot 2033. Krijg je dus in het buitenland een verwittiging of boete omdat je papieren rijbewijs niet langer geldig is, dan is dat ten onrechte. Je kan dan verzet aantekenen bij de buitenlandse overheid. Voeg bij je verzoekschrift een attest, afgeleverd door je gemeente, dat de geldigheid van je rijbewijs bevestigt.Afhankelijk van de gemeente kost een nieuw rijbewijs meestal tussen 20 en 30 euro. En het blijft maar tien jaar geldig. Nog een laatste weetje: je papieren rijbewijs mag dan in Europa nog wel geldig blijven, buiten het oude continent is het een heel ander verhaal. Daar is vaak een rijbewijs in bankkaartformaat vereist. Bovendien accepteren sommige autoverhuurbedrijven, zowel binnen als buiten Europa, enkel het nieuwe rijbewijs. Hun eis is niet altijd legitiem, maar je kan er maar beter op voorbereid zijn. Dus denk daar tijdig aan voor je met vakantie vertrekt.