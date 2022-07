Wie zich met een e-step door het verkeer beweegt, mag niet langer op het voetpad rijden. Worden e-stepsgebruikers als zwakke weggebruikers beschouwd? En hoe ben je verzekert bij een aanrijding met een voetganger?

Vanaf 1 juli worden gebruikers van e-steps gelijkgesteld met fietsers. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent het dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. Lees hierover ons artikel 'Nieuwe verkeersregels voor e-steps vanaf 1 juli'.

Zwakke weggebruiker

"De gebruiker van een e-step is eveneens een 'zwakke weggebruiker' op voorwaarde dat die step niet sneller kan gaan dan 25km/u" vertelt Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia. "De e-stepper kan bij een eventuele aanrijding met een auto, vrachtwagen, brommer of speed pedelec dus rekenen op een automatisch vergoeding van al zijn letsels, ongeacht wie in fout was bij het ongeval."

Wat bij een ongeval met een voetganger of fietser?

Peter Wiels: "Bij een aanrijding tussen een e-stepper en een voetganger of fietser valt geen van beiden onder de regeling 'zwakke weggebruiker' voor hun lichamelijke schade. De betrokken partijen moeten dan aantonen wie aansprakelijk is voor het ongeval, en dan wordt de schade geregeld volgens het gemeenrecht. Degene die aansprakelijk is zal dus alle schade moeten vergoeden. Gelukkig beschikken de meeste gezinnen hiervoor over een familiale verzekering. Belangrijk: bij elke aanrijding waarbij gewonden vallen, moet je steeds de politie verwittigen!

De politie zal de verklaringen noteren van de betrokkenen of een klein plaatsonderzoek uitvoeren zodat hun PV - bij eventuele betwisting - de aansprakelijkheid kan ophelderen.

Af en toe kan er, - het komt maar zelden voor - net als tussen twee auto's, tot een gedeeltelijke aansprakelijkheid worden besloten."

Voor welk voertuig heb je een BA-verzekering nodig?

Peter Wiels: "Voor een speed pedelec, een snelle fiets waarmee je tot 45 km/u kan rijden, heb je een BA-verzekering nodig. Voor een gewone e-bike of e-step heb je geen BA-verzekering nodig. Dat is uitzonderlijk wél het geval voor een bromfiets categorie A tot 25km/u. De wetgever vond dit onderscheid nodig rekening houdend met de massa van zo'n bromfiets, de bij aanrijdingen tot grotere schade kan leiden dan de aanrijding door een fiets."

Vanaf 1 juli worden gebruikers van e-steps gelijkgesteld met fietsers. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent het dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. Lees hierover ons artikel 'Nieuwe verkeersregels voor e-steps vanaf 1 juli'."De gebruiker van een e-step is eveneens een 'zwakke weggebruiker' op voorwaarde dat die step niet sneller kan gaan dan 25km/u" vertelt Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia. "De e-stepper kan bij een eventuele aanrijding met een auto, vrachtwagen, brommer of speed pedelec dus rekenen op een automatisch vergoeding van al zijn letsels, ongeacht wie in fout was bij het ongeval."Peter Wiels: "Bij een aanrijding tussen een e-stepper en een voetganger of fietser valt geen van beiden onder de regeling 'zwakke weggebruiker' voor hun lichamelijke schade. De betrokken partijen moeten dan aantonen wie aansprakelijk is voor het ongeval, en dan wordt de schade geregeld volgens het gemeenrecht. Degene die aansprakelijk is zal dus alle schade moeten vergoeden. Gelukkig beschikken de meeste gezinnen hiervoor over een familiale verzekering. Belangrijk: bij elke aanrijding waarbij gewonden vallen, moet je steeds de politie verwittigen!De politie zal de verklaringen noteren van de betrokkenen of een klein plaatsonderzoek uitvoeren zodat hun PV - bij eventuele betwisting - de aansprakelijkheid kan ophelderen.Af en toe kan er, - het komt maar zelden voor - net als tussen twee auto's, tot een gedeeltelijke aansprakelijkheid worden besloten."Peter Wiels: "Voor een speed pedelec, een snelle fiets waarmee je tot 45 km/u kan rijden, heb je een BA-verzekering nodig. Voor een gewone e-bike of e-step heb je geen BA-verzekering nodig. Dat is uitzonderlijk wél het geval voor een bromfiets categorie A tot 25km/u. De wetgever vond dit onderscheid nodig rekening houdend met de massa van zo'n bromfiets, de bij aanrijdingen tot grotere schade kan leiden dan de aanrijding door een fiets."