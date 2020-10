Het is de titel van het boek van Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet. Het startpunt: je kinderen (bijna) het huis uit en je huis afbetaald. Het doel: weloverwogen goeie investeringskeuzes maken. Dat het boek aan een behoefte voldoet, bewijst het feit dat het na 2 weken reeds op nummer 3 staat in de top 10 van de best verkochte non-fictieboeken.

De tweede helft van je leven valt meestal ongeveer samen met het afstuderen van je kinderen en het aflopen van je hypothecaire lening. Je loon ligt hoger dan in het begin van je loopbaan én je hebt minder kosten. Dan komt er financiële ruimte vrij. Wat doe je met deze 'midlifeboost', een term die de auteurs van het boek lanceerden. Hoe laat je je vermogen nog goed aangroeien 'voor later'? Want later, als je met pensioen bent, valt jouw beschikbaar inkomen behoorlijk terug, en dan is het nuttig om de vruchten te plukken van wat je opgebouwd hebt. Je kan die 'spaarpot' gebruiken om je pensioen aan te vullen, of bijhouden als buffer zodat je later zeker genoeg hebt als je extra verzorging nodig hebt, of doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen om hen te steunen.

Geen pasklaar antwoord

"Waarin moeten we investeren voor een mooie opbrengst?" Het is dé vraag die financieel VRT- journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack senior writer financiële zaken Ewald Pironet vaak krijgen. Hun antwoord? "Als ik dat wist , dan had ik hier nu niet gezeten". Want je kan geen antwoord geven dat voor iedereen van toepassing is. Toch zijn er al boeken volgeschreven met gouden beleggingstips.

De co-auteurs vonden dat er iets ontbrak: niet zozeer één concrete manier om te investeren, wel een overzicht van het hele pakket: alle manieren waarop je je geld kunt investeren. Met de voor- en nadelen. Eigenlijk zou dit voor iedereen basiskennis moeten zijn die opgedaan wordt in de middelbare school, maar helaas is dat niet zo. Want door het ontbreken van die basiskennis komen heel wat mensen uiteindelijk toch uit bij het klassieke spaarboekje. Gekend, veilig, maar met weinig opbrengst.

Je hoeft niet rijk te zijn

In hun inleiding willen ze alvast één misverstand de wereld uit helpen: je moet niet rijk zijn om aan vermogensopbouw te doen. Al zal dat 'in de tweede helft van je leven' wat gemakkelijker gaan dan voordien.

Het boek begint met het meest gekende, het spaarboekje (of verliesboekje?) en overloopt alle manieren om je geld te beleggen: vastgoed (eigen woning, tweede verblijf), aandelen, obligaties, crowdfunding, vreemde munten, goud en andere grondstoffen,...Je krijgt een duidelijke uitleg en een aantal tips. Hier en daar lees je wat 'bekende Vlamingen' met hun geld doen en waarom.

Coronatest

Tussen het prille idee voor dit boek en het drukken kwam de coronacrisis. Die crisis was een serieuze test voor de robuustheid van elke spaar- en beleggingsvorm. Vandaar dat de auteurs op het einde van elk hoofdstuk een 'coronatest' toevoegen. Hoe reageert die spaar-of beleggingsvorm op de eerste coronagolf, de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren dertig?

De tweede helft van je leven valt meestal ongeveer samen met het afstuderen van je kinderen en het aflopen van je hypothecaire lening. Je loon ligt hoger dan in het begin van je loopbaan én je hebt minder kosten. Dan komt er financiële ruimte vrij. Wat doe je met deze 'midlifeboost', een term die de auteurs van het boek lanceerden. Hoe laat je je vermogen nog goed aangroeien 'voor later'? Want later, als je met pensioen bent, valt jouw beschikbaar inkomen behoorlijk terug, en dan is het nuttig om de vruchten te plukken van wat je opgebouwd hebt. Je kan die 'spaarpot' gebruiken om je pensioen aan te vullen, of bijhouden als buffer zodat je later zeker genoeg hebt als je extra verzorging nodig hebt, of doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen om hen te steunen. "Waarin moeten we investeren voor een mooie opbrengst?" Het is dé vraag die financieel VRT- journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack senior writer financiële zaken Ewald Pironet vaak krijgen. Hun antwoord? "Als ik dat wist , dan had ik hier nu niet gezeten". Want je kan geen antwoord geven dat voor iedereen van toepassing is. Toch zijn er al boeken volgeschreven met gouden beleggingstips.De co-auteurs vonden dat er iets ontbrak: niet zozeer één concrete manier om te investeren, wel een overzicht van het hele pakket: alle manieren waarop je je geld kunt investeren. Met de voor- en nadelen. Eigenlijk zou dit voor iedereen basiskennis moeten zijn die opgedaan wordt in de middelbare school, maar helaas is dat niet zo. Want door het ontbreken van die basiskennis komen heel wat mensen uiteindelijk toch uit bij het klassieke spaarboekje. Gekend, veilig, maar met weinig opbrengst.In hun inleiding willen ze alvast één misverstand de wereld uit helpen: je moet niet rijk zijn om aan vermogensopbouw te doen. Al zal dat 'in de tweede helft van je leven' wat gemakkelijker gaan dan voordien.Het boek begint met het meest gekende, het spaarboekje (of verliesboekje?) en overloopt alle manieren om je geld te beleggen: vastgoed (eigen woning, tweede verblijf), aandelen, obligaties, crowdfunding, vreemde munten, goud en andere grondstoffen,...Je krijgt een duidelijke uitleg en een aantal tips. Hier en daar lees je wat 'bekende Vlamingen' met hun geld doen en waarom. Tussen het prille idee voor dit boek en het drukken kwam de coronacrisis. Die crisis was een serieuze test voor de robuustheid van elke spaar- en beleggingsvorm. Vandaar dat de auteurs op het einde van elk hoofdstuk een 'coronatest' toevoegen. Hoe reageert die spaar-of beleggingsvorm op de eerste coronagolf, de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren dertig?