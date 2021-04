2020 was een bijzonder jaar voor de Ardense vastgoedmarkt. Na de semi-lockdown in de lente kochten veel Belgen een tweede verblijf in de streek.

Volgens de nieuwe vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) nam de vastgoedactiviteit in de Ardennen in 2020 toe met +5,3%. Ter vergelijking: op nationaal niveau daalde de activiteit in 2020 met -2,7% in vergelijking met 2019.

Frédéric Dumoulin, notaris in Durbuy: "Voor corona waren de Ardennen al populair, maar in de loop van vorig jaar groeide de belangstelling nog meer. Soms was de vraag naar vastgoed zo groot dat er bijna geen woningen meer te koop stonden. Dat had uiteraard een invloed op de prijzen."

Prijsverschillen per gemeente zijn groot

De gemiddelde prijs van een woonhuis in de Ardennen steeg in 2020 met +10,8%. Op nationaal niveau klokte de prijsstijging af op +5,7%. Gemiddeld kostte een Ardens woonhuis 174.245 euro, zo'n 30.000 euro minder dan de gemiddelde prijs in Wallonië (208.642 euro). De Ardense vastgoedmarkt is zeer heterogeen met grote prijsverschillen tussen de gemeenten. Zo zijn woonhuizen het goedkoopst in Viroinval en Hastières: respectievelijk 108.086 euro en 110.596 euro. Op hun grondgebied zijn er veel campings met residentiële caravans en chalets die de gemiddelde prijs naar beneden halen. In 2019 kostte een Ardens woonhuis gemiddeld nergens meer dan 200.000 euro. In 2020 vormden zes gemeenten daarop een uitzondering: Durbuy, Erezée, Gouvy, Trois-Ponts, La-Roche-en-Ardenne en Houffalize.

Veel Vlaamse kopers

In sommige gemeenten was meer dan één op de drie kopers een Vlaming. In Rendeux liep dat aandeel zelfs op tot 43,8%. Het gaat vooral om oudere kopers: 51 tot 65 jaar en ouder dan 65 jaar. Het aandeel jongere kopers (30 jaar en jonger) was half zo groot.

Notaris Dumoulin: "In en rond Durbuy speelt het Marc Coucke-effect: de vele restaurants en het recreatiepark maken zowat de hele streek extra aantrekkelijk. Zo kopen veel Vlamingen een tweede verblijf in het prachtige dorp Villers-Sainte-Gertrude. In bijvoorbeeld Barvaux is dat dan weer minder het geval." In vergelijking met 2016 zagen 5 gemeenten het percentage Vlaamse kopers aanzienlijk stijgen: Rendeux (+12,8%), Rochefort (+8%), Durbuy (+7,1%), Manhay (+6,2%) en Vielsalm (+5,8%).

Ook meer interesse voor bouwgronden

Sommige Vlaamse beleggers toonden de laatste tijd ook veel belangstelling voor bouwgronden. Notaris Dumoulin: "De prijzen zijn hier een stuk lager dan in de thuisregio van de kopers. Sommigen kochten om een tweede woning te bouwen, voor anderen was het een pure belegging. Een aantal investeerders kozen voor gemeenten die ver uit de buurt, zoals Bièvre. De prijzen liggen er een stuk lager. De kopers hopen dat de waarde van de gronden in de komende jaren zal stijgen."

