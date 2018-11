Huwelijksplannen? Eerst even chatten!

Wie trouwplannen heeft, kan nog altijd kiezen tussen drie huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten), het stelsel van scheiding van goederen en het stelsel van algehele gemeenschap. Sinds 1 september is er een nieuwe wet die veranderingen aanbracht in elk stelsel. Koppels die voor een scheiding van goederen kiezen, kunnen een clausule in hun huwelijkscontract opnemen om meer solidariteit tussen hen te organiseren. Zo kunnen ze een verrekenbeding opnemen dat ervoor zorgt dat de aanwinsten die ze tijdens hun huwelijk vergaard hebben, verrekend worden. Of een billijkheidsclausule, die uitwerking krijgt als het gekozen stelsel onbillijke gevolgen heeft. Zelf hebben ze de keuze om deze clausules al of niet op te nemen. Voor de notaris die het huwelijkscontract opmaakt is het een plicht om de partners op deze mogelijkheden te wijzen.

Ook het erfrecht veranderde grondig. Wie trouwt en een huwelijkscontract maakt, denkt daarbij ook al wel eens aan successieplanning. Dat gebeurt zeker bij nieuw samengestelde gezinnen, maar ook als één van de partners bijvoorbeeld al een onroerend goed heeft.

Een woordje uitleg

Kortom, wie trouwplannen heeft, kan wel een extra woordje uitleg gebruiken. Daar heeft de Federatie van het Notariaat voor gezorgd, in de vorm van een chatbot, een virtuele gesprekspartner, die de toekomstige trouwers aanzet om goede afspraken te maken over hun vermogen. Hoe meer informatie, hoe beter het toekomstig paar de juiste keuzes kan maken. Je vindt de virtuele assistent op www.notaris.be. Aan de chatbot zijn ook linken gekoppeld die jou verwijzen naar sites, brochures en infofiches van Notaris.be met nog meer informatie over de verschillende huwelijksstelsels.