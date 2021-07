De FSMA waarschuwt de Belgische bevolking opnieuw voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen in wijn, champagne en gedistilleerde dranken.

Ter herinnering: de FSMA is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Hij is in zekere zin de politieagent van de Belgische financiële sector. En waarover maakt deze FSMA zich zorgen? Niet over je alcoholgebruik, maar over bepaalde "investeringen" in wijn, champagne en sterke drank. Een woordje uitleg.

"Je ziet je geld nooit terug"

De formule blijft hetzelfde, legt de FSMA uit: de slachtoffers worden opgebeld door een verkoper die hen beleggingen in wijn, champagne of gedistilleerde dranken aanbiedt. Hij nodigt hen uit om een kijkje te nemen op het onlineplatform voor aan- of verkoop van grand cru's.

Deze bedrijven stellen je voor omflessen te kopen die ze vervolgens voor je bewaren. Daarna gaan ze op zoek naar grote kopers om een mooie winst te behalen. Als kandidaat belegger hoeft u niets te doen; deze bedrijven 'zorgen voor alles'! Dergelijke beleggingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Ondanks alle beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit!

Verdachte bedrijven die de afgelopen weken actief waren

De voorbije weken heeft de FSMA vernomen dat bedrijven die schuilgaan achter de volgende websites personen in België contacteren met dergelijke aanbiedingen:

www-cap-de-France.com

www.st-conseils.com

Wees op uw hoede voor die bedrijven: zij hebben geen enkele vergunning en mogen dusgeen beleggingsdiensten aanbieden in België. Bovendien gaat het wellicht om beleggingsfraude, wat uiteindelijk betekent dat u de gestorte bedragen nooit terugbetaald zal krijgen.

Opgelet: laat je niet misleiden door de 'professioneel' ogende website van het bedrijf. De oplichters doen er natuurlijk alles aan om een zo ernstig mogelijke indruk te maken.

Wat kan je doen om niet in de val te trappen?

Om niet de dupe te worden van dergelijke oplichtingspraktijken, moet je heel omzichtig te werk gaan, steeds waakzaam blijven en op alle aanwijzingen van beleggingsfraude letten. Een paar aanbevelingen van de FSMA kunnen je daarbij helpen:

Wees op je hoede als er buitensporige winst wordt beloofd. Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook!

Controleer altijd de identiteit van het bedrijf dat je benaderd heeft (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een bedrijf als je het niet duidelijk kan identificeren. Ga ook na wanneer de website van het bedrijf is gemaakt: als die website nog niet lang bestaat, is dat vaak een aanwijzing van beleggingsfraude.

Wees op je hoede als een verkoper je vraagt om geld over te schrijven op een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar het bedrijf zijn zetel heeft, of met het land waar je woont. Let ook goed op als het bedrijf je vraagt om geld te storten op een rekening waarvan de begunstigde niet het bedrijf zelf is.

Als jouw contactpersoon opdringerig is, is ook dat vaak een aanwijzing van fraude.

Als u de minste twijfel hebt over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

