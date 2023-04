Deze verzekering kan vooral nuttig zijn voor bepaalde hondenrassen die meer kans hebben op erfelijke of aangeboren problemen. Op voorwaarde evenwel dat je de verzekering afsluit voordat er problemen ontstaan.

"In 2020 en 2021 werden er maar liefst 33% meer polissen afgesloten dan de voorgaande jaren. En in 2022 zien we een stijging van 21% in de hondenverzekeringen ten opzichte van drie jaar geleden", zegt Els Blaton, CEO van verzekeraar Corona Direct.

Een hondenverzekering komt tussen in geval van onvoorziene dierenartskosten voor een zieke hond of als het huisdier bij een ongeval betrokken is geraakt. De Franse Bulldog is het meest verzekerde ras, gevolgd door de Chihuahua en de Border Collie.

Zeker voor bepaalde rashonden die meer kans hebben op erfelijke of aangeboren problemen kan deze verzekering een verstandige keuze zijn. Honden met een korte snuit, zoals de Franse of Engelse bulldog, of de mopshond, zijn rassen die veel vaker gezondheidsproblemen hebben dan andere", legt dierenarts Peter Corty uit.

Premie afhankelijk van leeftijd en ras

U bent verzekerd voor dierenartskosten die u niet kon voorzien: als uw hond ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval.

De hoogte van de premie is afhankelijk van het ras en de leeftijd. De hond moet gevaccineerd zijn. De verzekering komt alleen tussen voor problemen die niet bestonden vóór de ondertekening (dit is het principe van alle verzekeringen).

De gedekte bedragen, de premies?

Met de formule Brons kan je tot 1.500 euro dierenarts- en behandelingskosten terugbetaald krijgen bij Corona, met de formule Zilver stijgt dit bedrag tot 2.500 euro en komen er nog een hele reeks andere voordelen bij zoals tussenkomst bij reisannulatie, opvangkosten, vergoeding bij overlijden,... Met de formule goud stijgt de tussenkomst voor dierenarts- en behandelingskosten tot 3.500 euro. Maar let op, er geldt een vrijstelling van 20 procent van de behandelingskosten, met een minimum van 150 euro.

Hieronder als voorbeeld de jaarprijzen (in euro) per formule voor pups van de volgende rassen:

© Plus

Meerdere verzekeraars

Merk op dat Corona niet de enige speler is in deze nichemarkt. Er zijn nog andere verzekeraars zoals Figo, Santévet, Just Russel, Huysman...

Denk er ten slotte ook aan dat jouw familiale verzekering de schade dekt die uw huisdieren aan derden toebrengen.

