De Federale Pensioendienst ontvangt momenteel heel wat vragen over bijverdienen. Dit zijn de regels die vandaag gelden.

Als gepensioneerde mag je onbeperkt bijverdienen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

je bent 65 jaar of ouder.

je had 45 jaren loopbaan bij aanvang van je pensioen.

je ontvangt een overgangsuitkering (dit is een tijdelijke uitkering voor wie weduwe/weduwnaar wordt en niet aan de voorwaarden van het overlevingspensioen voldoet).

Inkomensgrenzen

Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden? Dan moet je je inkomsten beperken. De inkomensgrenzen vind je op www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen. Er wordt gekeken naar het stelsel waarin je een pensioen ontvangt (als loontrekkende, ambtenaar of als zelfstandige). En ook naar de aard van de beroepsactiviteit die je doet als bijverdienste: werk je bij als loontrekkende of ambtenaar, dan wordt er rekening gehouden met je bruto-inkomsten. Werk je bij als zelfstandige, dan wordt rekening gehouden met je netto beroepsinkomsten. Verder varieert het bedrag dat je mag bijverdienen ook naargelang je kinderen ten laste hebt of niet.

Belangrijk om weten: de beroepsinkomsten die je bijverdient worden belast. Maar het is niet omdat je bijverdient eens je met pensioen bent, dat je pensioen nadien zal verhogen.

Overlevingspensioen of overgangsuitkering

Krijg je een overlevingspensioen, dan moet je ook inkomensgrenzen naleven als je jonger bent dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar, dan moet je de inkomensgrenzen naleven als je enkel dit overlevingspensioen ontvangt, maar niet als je naast je overlevingspensioen ook een rustpensioen krijgt.

Wie een overgangsuitkering ontvangt, mag die onbeperkt combineren met een beroepsinkomen. De beroepsinkomsten worden wel belast.

Flexijobs

Met een flexijob kan je als gepensioneerde wat bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen. Wie met pensioen is, maar jonger is dan 65 jaar, moet wel rekening houden met de inkomensgrenzen. Momenteel kan dit enkel in de horeca of detailhandel (café, restaurant, hotel, bakkerij, slagerij, kapperszaak, enz.). In het Begrotingsakkoord staat dat de flexijobs uitgebreid zouden worden tot de landbouw, podiumkunsten, bioscopen en zorgsectoren. Dit laatste is nog geen wetgeving.

