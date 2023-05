Geen spoedgeval? Contacteer dan niet de eerste de beste ambulancedienst. Vergelijk de prijzen, want het verschil tussen dringend en niet-dringend vervoer kan tot het vijfvoud bedragen.

Sinds 2019 betaal je steeds hetzelfde forfaitaire tarief voor een interventie met een ambulance die via de noodnummers 100 of 112 wordt aangevraagd. Je huisarts kan de spoeddienst contacteren en je een voorschrift meegeven met de vermelding 'vervoer naar de spoeddienst'.

...

Sinds 2019 betaal je steeds hetzelfde forfaitaire tarief voor een interventie met een ambulance die via de noodnummers 100 of 112 wordt aangevraagd. Je huisarts kan de spoeddienst contacteren en je een voorschrift meegeven met de vermelding 'vervoer naar de spoeddienst'. Vast tarief. Sinds 1 januari 2023 bedraagt de vervoerskost per ambulance 67,53 euro. Er worden geen supplementen aangerekend en het maakt niet uit waarom je wordt overgebracht of hoeveel kilometers je aflegt, zolang het om een dringende interventie gaat. Enkel ambulancediensten erkend door de FOD Volksgezondheid passen dit tarief toe. En tussen twee ziekenhuizen? Dan gelden er andere regels en zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij het alweer om een dringende interventie gaat. Zo'n niet-dringende interventie kan tot vijf keer meer kosten dan een spoedgeval. Komt de hospitalisatieverzekering tussen bij niet-dringende interventies? In sommige gevallen wel, zoals bij DKV. Daar wordt ambulancevervoer in België terugbetaald wanneer het plaatsvindt op de dag van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, of bij een medisch noodzakelijke overbrenging van het ene ziekenhuis naar het andere. Bij sommige ziekenfondsen bedraagt het jaarlijkse terugbetalingsplafond voor niet-dringend vervoer 500 euro. Bij dialyse, radio- of chemotherapie kan dat hoger liggen, tot 1.500 euro. Bij zo'n transport moet je wel een attest aan de chauffeur voorleggen waaruit blijkt dat het vervoer noodzakelijk is. Dekt de terugbetaling de kosten? Helaas niet altijd. In de pers verscheen onlangs het verhaal van een patiënt met een amputatie, die voor zijn vervoer naar verschillende zorginstellingen tot 3.000 euo per maand aan ambulancekosten moest ophoesten. Daarbij komt nog dat ambulancediensten, door de stijgende loon- en energiekosten, hun prijzen de laatste maanden met gemiddeld 20% hebben opgetrokken. Bovendien laat de wet toe dat private ambulancediensten ook de kilometers vanaf de uitvalsbasis in rekening mogen brengen, zonder dat de patiënt aan boord is. Dat drijft de factuur nog meer op. Het is niet meer zo uitzonderlijk dat de kost van vervoer per ambulance van een afgelegen plek op het platteland naar een ziekenhuis in een grootstad oploopt tot 600 of 700 euro! Ons advies. Kan je je vervoer met de ambulance vooraf plannen, contacteer dan verschillende bedrijven en vergelijk hun prijzen. Zo kan je opteren voor de beste en voordeligste formule, aangepast aan je specifieke situatie. Informeer ook bij je ziekenfonds, waar goedkopere diensten voor niet-dringend vervoer voorhanden zijn.