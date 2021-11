Een warmtepomp is een zware investering, maar op lange termijn kan het een slimme keuze zijn.

We hebben een energiezuinig huis gekocht, vertelt een echtpaar dat hun huis inruilde voor een modernere woning, nu de kinderen het nest hebben verlaten. "De verkoper verzekerde ons dat het verwarmingssysteem met warmtepomp volstond. Maar omdat de bovenverdieping niet wordt verwarmd, moeten we toch elektrische bijverwarming in de badkamer installeren." Warmtepompen worden almaar populairder. Bij nieuwbouw of renovatie is er geen ontkomen aan. Deze technologie wordt vaak naar voren geschoven als de ideale manier van verwarmen, maar voor je portemonnee is het zeker geen mirakeloplossing. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen - lucht-lucht, lucht-water, grond-water... -, maar laten we het hier op de warmtepomp in het algemeen houden. Als je op zoek gaat naar de voordelen van dergelijk systeem, krijg je steeds hetzelfde te horen: milieuvriendelijk en voordelig. Een warmtepomp wint op doeltreffende wijze beschikbare en dus kosteloze thermische energie uit de lucht, de grond, het grondwater... Zoals een koelkast calorieën onttrekt aan voedsel, zo onttrekt een warmtepomp warmte aan de omgeving om deze verder te verwarmen of te koelen. Want het proces van warmterecuperatie is omkeerbaar. Voor eenzelfde prijs produceert een warmtepomp tot drie keer meer warmte, maar er is wel elektriciteit nodig om de compressor en het interne circuit te laten draaien. Grosso modo 75% van de benodigde warmte wordt door de warmtepomp zelf geproduceerd, de resterende 25% komt van het elektriciteitsnet. Weet wel dat bij wintertemperaturen vanaf -7°C het rendement van je luchtwarmtepomp daalt en moet worden gecompenseerd met elektrische bijverwarming, waardoor de energiekost stijgt. Warmtepompen blijven functioneel tot -20°C. Bij een niet te strenge winter haal je er dus voordeel uit. Maar de investering is aanzienlijk. Volgens de gegevens van Energids/Sibelga, de Brusselse netbeheerder voor elektriciteit en aardgas, "is de installatie van een warmtepomp vrij duur, met richtprijzen tussen de 7.500 tot 12.500 euro. Bovendien geldt meestal dat je met een warmtepomp niet je hele huis kan verwarmen. Het meeste comfort bekom je door je warmtepomp te combineren met een hybride boiler." Dit jaagt de kosten natuurlijk nog meer de hoogte in, maar ondanks dit stevige prijskaartje "blijft het systeem op lange termijn winstgevend". Ook al hangt het terugverdieneffect van tal van factoren af, het blijft positief. Meestal bedraagt de terugverdientijd minder dan 10 jaar, terwijl de levensduur van een warmtepomp 15 tot 20 jaar is. De warmtepomp betaalt zichzelf dus terug tijdens zijn levensduur. En dat is nog meer het geval wanneer je installatie gebruikmaakt van zonnepanelen. Ook die drijven initieel de kosten op, maar het is een manier om te ontsnappen aan de elektriciteitsprijs die de pan uit swingt. En niet alleen de prijs van elektriciteit stijgt gestaag, dat doet ook de prijs van gas, stookolie en propaan. Daarom blijft het beste advies nog steeds om eerst je huis te isoleren. En pas daarna te investeren in een zuinig verwarmingssysteem, warmtepomp of niet.