Shop niet te impulsief. Je hebt misschien recht op een korting als je weet hoe je bij het online winkelen de juiste promocode kan vinden. Hoe dat werkt, lees je hier.

Het is vaak een frustrerende ervaring. Je hebt net online een bestelling geplaatst, staat op het punt om af te rekenen, maar je krijgt eerst nog de vraag of je een promotiecode hebt waarmee je 10% of 15% korting kan scoren. Natuurlijk heb je die code niet en zal je, met wat tandengeknars, toch de volle pot betalen. Maar hoe bemachtigen andere online shoppers zo'n kortingscode voor ze afrekenen? De code bestaat uit een reeks letters en cijfers die door de site van de handelaar wordt toegekend en eraan geraken is helemaal niet zo ingewikkeld. BEKIJK JE NIEUWSBRIEVEN. Heb je je mailadres achtergelaten bij de online handelaar, doorzoek dan je mails en zelfs je spam door de naam van de e-commerce in te typen in zoeken voor Gmail of het kleine vergrootglas in Outlook. Tik bijvoorbeeld Krëfel, Hubo, ICI Paris XL, of welk bedrijf dan ook in. Je krijgt dan de nieuwsbrieven mooi opgelijst. Heb je een promocode ontvangen die nog geldig is, dan kan je die gewoon kopiëren en in het daartoe bestemde vak plakken op de site. Het zou dom zijn om die korting te laten liggen. Een beetje zoeken is al snel een paar euro waard. GEBRUIK JE ZOEKMACHINE. Een andere methode, die wat online onderzoek vereist, is rechtstreeks naar de website van het merk surfen en kortingstabbladen opsporen. Of tik promotiecode + merk rechtstreeks in je zoekmachine, of het nu gaat om Google, Bing, Yahoo, Ask... Hopelijk kom je via die zoektocht op de juiste voordelenpagina terecht. GA NAAR KORTINGSSITES. Neem eens een kijkje op gespecialiseerde sites zoals solden.be, die promotiecodes van tientallen merken groeperen. Van mode tot meubelen, van pretparken tot online reizen en zelfs verzekeringsproducten. Kortom, van Amazon tot Zara. In het Engels spreekt men over aggregators - sites die verschillende informatiebronnen samenvoegen in één tool. Je vindt er gegarandeerd officiële en nog geldige kortingscodes. SCHRIJF! Vind je ondanks alles toch geen promocoupon, wat weerhoudt jou er dan van om zelf een berichtje te sturen? Schrijf bijvoorbeeld: Hallo, ik zou enkele artikelen bij jullie willen kopen. Jullie bieden geregeld kortingscodes aan, maar ondanks mijn onderzoek heb ik geen overeenkomstige code gevonden. Kan je me een kortingscode sturen zodat ik mijn bestelling online kan valideren (beleefde groet + handtekening + contactgegevens)? Maar verwacht nu ook weer niet dat er voor elk product een promotiecode beschikbaar is. Sommigen zijn slechts kort geldig, anderen beperken zich tot bepaalde artikelen of zijn voorbehouden voor nieuwe klanten. Maar wie niet waagt, niet wint, toch?