Het EPC wordt berekend op basis van je theoretische en niet van je werkelijke energieverbruik. Dat is een probleem, want een slecht EPC vermindert de waarde van je woning.

De financiële gevolgen van een slecht energieprestatiecertificaat (EPC) zijn niet te onderschatten. Volgens onderzoek van ING wil de helft van de Belgen geen woning met een slecht EPC meer kopen. De eigenaar van een minder goed geïsoleerde woning mag de huur niet langer geheel of gedeeltelijk indexeren. En sinds januari geldt in Vlaanderen de verplichting dat als je een huis koopt met EPC-score E, je dat pand binnen de vijf jaar na aankoop moet renoveren tot D, wat soms onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Wellicht zullen de andere gewesten dit voorbeeld volgen. Een EPC is tien jaar geldig. Het mag dan wel de bedoeling zijn om kopers en huurders te beschermen, en eigenaars aan te moedigen energiebesparende werken uit te voeren, in veel gevallen blijkt het EPC niet overeen te stemmen met de werkelijkheid. Het RTBF-programma Investigation onderzocht de betrouwbaarheid van EPC-attesten. Het liet eenzelfde woning keuren door vijf energiedeskundigen en dat leverde vijf verschillende scores op tussen D en E. Gelukkig mag je als eigenaar voor het meest gunstige EPC kiezen. Het EPC is een zuiver theoretisch meetinstrument, gebaseerd op computerprogramma's, facturen en bewijzen inzake isolatie. Bewaar dus alle documenten waarmee je isolatiewerken kan bewijzen. Kan je die niet voorleggen, dan houdt de energiekeurder enkel rekening met de standaardwaarden op basis van het theoretische energieverlies. Door dure werken uit te voeren - soms met premies. Of door de EPC-deskundige opnieuw te laten langskomen - een attest kost ongeveer 400 euro voor een huis - en hem fysieke bewijzen van de aangebrachte verbeteringen voor te leggen. Om dit te controleren moet de keurder gaten in muren en soms in vloeren boren om de dikte van de isolatie te meten. Ai! En stel je hoop ook niet op het resultaat van een thermische camera of op het voorleggen van je energiefactuur, want die worden niet aanvaard. Heb je intussen nieuwe ramen geplaatst, de verwarmingsketel vervangen, zonnepanelen geïnstalleerd, vraag dan een nieuw EPC aan. Vind je achteraf nog steeds dat er een fout is gemaakt, iets over het hoofd werd gezien of ben je het niet eens met de methode, contacteer dan nogmaals de keuringsdeskundige en leg nieuw bewijsmateriaal voor. Brengt dat geen zoden aan de dijk, dan kan je nog altijd klacht indienen om je EPC-score te laten herzien. Daarvoor richt je je tot de energieagentschappen in de verschillende gewesten: VEKA in Vlaanderen, BIM in Brussel en SPW Energy in Wallonië.