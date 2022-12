De meest duurzame kerstboom is misschien niet degene waar je meteen aan denkt.

België, en vooral de Ardennen, is de tweede grootste kerstboomproducent van Europa, na Denemarken. Volgens de UAP, de vereniging van Ardense boomkwekers, worden in ons land jaarlijks bijna vijf miljoen bomen geproduceerd. 85% is bestemd voor de export, voornamelijk Nordmann-bomen. Het duurt gemiddeld 7 tot 10 jaar om een kerstboom te kweken. Dat verklaart waarom producenten efficiënte teeltmethoden moesten ontwikkelen, inclusief pesticiden, herbiciden en meststoffen.

...

België, en vooral de Ardennen, is de tweede grootste kerstboomproducent van Europa, na Denemarken. Volgens de UAP, de vereniging van Ardense boomkwekers, worden in ons land jaarlijks bijna vijf miljoen bomen geproduceerd. 85% is bestemd voor de export, voornamelijk Nordmann-bomen. Het duurt gemiddeld 7 tot 10 jaar om een kerstboom te kweken. Dat verklaart waarom producenten efficiënte teeltmethoden moesten ontwikkelen, inclusief pesticiden, herbiciden en meststoffen. NIET ZO DUURZAAM, EEN KERSTBOOM? Uit verschillende landbouwkundige studies blijkt dat bosbouw wel degelijk gevolgen heeft voor het milieu. Toch moet je dit voor kerstbomen relativeren. De milieu-impact van deze productie is in ons land minder groot dan die van traditionele voedselteelten. Maar bosbouw kan wel voor problemen zorgen wanneer die weiland of landbouwgrond inpikt. Boeren- en milieuorganisaties hebben daar al over geklaagd. Hier en daar zijn er ook problemen door beplantingen die erosie bevorderen. IS EEN MEER DUURZAME KEUZE MOGELIJK? Ja. Je kiest best voor een lokaal geteelde boom en niet voor een exemplaar dat half Europa heeft doorkruist. Let verder op de labels. Zo lanceerde de UAP het Genuine and Ecoresponsible Label, dat het gebruik van meststoffen en het sproeien beperkt en waarin wordt gepleit voor trekpaarden of schapen om percelen te onderhouden. Maar ook om de aardkluit in de bodem te laten. WAT DIE KLUIT BETREFT, HEB JE ALS CONSUMENT ECHT INVLOED. Je kiest best voor een omgehakte boom, zonder kluit, maar op een voetstuk. Want een boom met aardkluit vergroot de bodemerosie. EN HOE ZIT HET MET EEN KUNSTBOOM? Dat is allesbehalve een kerstcadeau voor het milieu. Een Canadese studie schat de milieu-impact van een in China gefabriceerde boom op 20 jaar. Je moet je kunstboom dus zeker twee decennia gebruiken om de milieu-impact te evenaren van elk jaar een natuurlijke boom. Maar kopers van kunstbomen gebruiken die gemiddeld slechts 6 tot 7 jaar, aldus een andere studie. Je moet ook rekening houden met de milieukost van het vervoer en van de materialen waaruit zo'n kunstboom is vervaardigd, zoals PVC, plastic en aluminium. Deze boom verdwijnt op het einde van zijn levensduur ook nog eens in de verbrandingsoven. Kortom, vermijd kunstbomen, tenzij je er al een hebt en die nog lang gaat gebruiken! EEN TIP VOOR EEN GROENE KERST? Zelf een boom knutselen van gerecycleerd materiaal, zoals planken van verschillende lengte, kleerhangers of takken uit de tuin, is trendy. En qua milieu-impact is dit de max en tegelijk leuk en creatief om er samen met de kleinkinderen in te vliegen.