Febelfin, de vertegenwoordiger van de financiële sector, heeft een aantal tips opgelijst over betalen op reis.

Debetkaart

De meesten onder ons gebruiken in eigen land een debetkaart om te betalen of geld af te halen. Maar ook in het buitenland blijft je debetkaart perfect werken. Je hoeft dus niet speciaal voor je reis een kredietkaart aan te schaffen. Hou wel rekening met een aantal zaken:

Ga je op reis buiten Europa, dan moet je jouw debetkaart tijdelijk laten openstellen bij je bank. Trek je naar pakweg de VS, Thailand, Marokko of Egypte, dan zal jouw debetkaart niet werken als je ze niet eerst laat deblokkeren. Vertrek je op cruise of gebruik je diensten bij een bedrijf uit de VS (bv. voor het huren van een wagen), dan check je ook best even bij je bank of je kaart opengesteld moet worden. Bij sommige banken kan je je debetkaart zelf laten openstellen via de bankapp.

Heb je een trip gepland binnen de eurozone, dan is betalen met je debetkaart altijd gratis. Buiten de eurozone worden er wel kosten aangerekend. In de meeste gevallen is het voordeliger om buiten de eurozone met een kredietkaart te betalen. De beste tip: bekijk op voorhand de tarieflijst van je bank, zo vermijd je verrassingen achteraf.

Wil je geld afhalen, dan ben je binnen de eurozone goedkoper af met een debetkaart. Reis je buiten de eurozone, dan is een kredietkaart soms goedkoper voor grote bedragen. Ook hier: raadpleeg even de tarieflijst van je bank.

Kredietkaart

Heb je al een kredietkaart, dan kan ook die perfect mee op reis. Het voordeel van een kredietkaart: je rekening wordt niet onmiddellijk gedebiteerd maar eenmaal per maand. Wil je volledig op voorhand vastleggen hoeveel je uitgeeft, dan is een prepaid kaart misschien een goede optie voor jou. Dit alternatief voor een kredietkaart moet je eerst opladen met een zeker bedrag. Wat er niet opstaat, kan je dus ook niet uitgeven.

Een paar aandachtspunten als je je kredietkaart meeneemt:

Vertrek je op reis naar de VS, dan moet je soms ook je kredietkaart laten openstellen bij je bank. Hetzelfde geldt als je op cruise gaat of diensten gebruikt bij een bedrijf uit de VS. Check dus zeker even bij je bank.

Betalen binnen de eurozone met een kredietkaart is gratis. Net zoals met een debetkaart dus. Buiten de eurozone ben je meestal goedkoper af met je kredietkaart. Maar opgelet: een kredietkaart is niet altijd de voordeligste optie: geld afhalen binnen de eurozone blijft bv. goedkoper met een debetkaart. Reis je buiten de eurozone, dan is geld afhalen met een kredietkaart soms goedkoper voor grote bedragen.

Moraal van het verhaal: raadpleeg op voorhand de tarieflijst van je bank. De kosten voor je debet- of kredietkaart zien er helemaal anders uit naargelang je bestemming. Zo ben je bv. in Spanje goedkoper af met je debetkaart maar is je kredietkaart misschien voordeliger in Tanzania. Je vindt de tarieflijsten terug in het bankkantoor en op de website van je bank.

Als je met je kaart betaalt buiten de eurozone, let je best ook op de dynamische wisselkoersomzettingen. Bij sommige lokale handelaren kan je op het betaalscherm kiezen om meteen in euro te betalen in plaats van in de lokale munt. Dit is op zich geen enkel probleem maar weet wel dat de lokale handelaar hier een commissie voor vraagt die vaak hoger zal liggen dan de commissie die je bank aanrekent.

Onze tip: betaal altijd in de lokale munt om hoge commissies voor wisselkoersomzetting te vermijden.

Ben je je debet- en/of kredietkaart verloren of kwijt geraakt? Contacteer onmiddellijk Card Stop op het nummer 070 344 344 en laat je kaart blokkeren.

Cash geld

Wil je graag wat cash geld mee, dan check je best op voorhand met welke munt je ter plaatse moet betalen. Heb je vreemde deviezen nodig, plan dan tijdig een bezoekje aan je bank. Bij heel wat banken kan je deze deviezen vooraf (online) bestellen en afhalen in het bankkantoor.

Hou er wel rekening mee dat je lokale bankkantoor deze vreemde deviezen niet zomaar in de schuif heeft liggen. Langsgaan op de ochtend van je vertrek is dus niet zo'n goed idee. Sommige banken vragen een kost voor deze dienstverlening, andere niet. Ook hier check je best de tarieflijst van je bank.

Smartphone

Betalen met de smartphone blijft op je binnenlandse bestemming een ideaal betaalmiddel. Het is snel, veilig, gemakkelijk, hygiënisch en altijd beschikbaar. Maar ga er niet zomaar vanuit dat je smartphone ook als betaalmiddel kan dienen in het buitenland.

Dat komt omdat mobiele betaaloplossingen vaak lokaal (dus in België) en niet internationaal aangeboden worden. In het buitenland hebben ze hun eigen lokale oplossingen waar wij als Belgen dan weer geen beroep op kunnen doen. Uitzonderingen zijn Apple en Google Pay. Deze twee mobiele betaaloplossingen kan je zowel gebruiken in België als in het buitenland.

Vijf gouden tips: Bewaar je debet- en/of kredietkaart op zak of berg ze veilig op. Laat ze dus niet ergens zichtbaar rondslingeren. Zorg ervoor dat je kaart, als je ze afgeeft, altijd in het zicht blijft. Geef ze op restaurant bijvoorbeeld niet mee aan de ober om de rekening te betalen. Je pincode moet geheim blijven. Kies geen gemakkelijk herkenbare code, schrijf ze nergens op en deel ze met niemand. Kies een nieuwe code als je denkt dat iemand anders ze kent. Scherm het toetsenbord van de betaalterminal of bankautomaat af wanneer je jouw pincode intikt en zorg ervoor dat niemand over uw schouder kan meekijken.

Bron: www.febelfin.be