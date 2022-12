Nog nooit hebben kopers en verkopers zoveel rekening gehouden met energiezuinigheid als vandaag. Notaris.be somt een aantal redenen op waarom dat zo is.

'De prijs van een huis stijgt minder snel', zo bloklettert De Standaard. 'Wie in België een huis wil kopen , betaalt daar nog altijd meer voor dan een jaar geleden. Maar de prijsstijgingen vlakken wel stilaan af.'

De vastgoedmarkt lijkt dus wat af te koelen. De rentevoeten zijn gestegen, waardoor kopers meer moeten gaan lenen en dus minder kunnen betalen. Verkopers zullen hun prijzen daar moeten aan aanpassen.

En verder kijken kopers meer dan ooit naar de energiezuinigheid van het huis of appartement dat ze op het oog hebben. Dat heeft veel te maken met de dure energiekosten. Maar er zijn ook nog andere redenen. Notaris.be somt ze op.

1. De renovatieplicht komt er aan

Vanaf 1 januari 2023 moeten nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen in Vlaanderen (dat zijn woongebouwen met een EPC-label E of F) hun aangekochte woning binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Energetisch renoveren wordt dus niet meer vrijblijvend, maar zal verplicht zijn. Het einddoel is dat elke woning tegen 2050 een label A behaalt.

Wat riskeer je?Vlaanderen.be spreekt van een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro indien het label niet tijdig behaald wordt. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Wie dus vandaag op huizenjacht gaat, zal mogelijk zijn notariële akte ondertekenen in 2023. Het is dus cruciaal dat je bij huisbezoeken rekening houdt met de kost van het renoveren en dat incalculeert in je budget.

2. Investeren in energiezuinigheid vermeerdert de waarde van een woning

De EPC score van een woning heeft een impact op de verkoopprijs van de woning. Hoe lager de energiescore van een woning, hoe energiezuiniger die is.

Volgens een onderzoek van 2019 van Sven Damen voor de KULeuven ('Het effect van het EPC en energetische kenmerken op de verkoopprijs van woningen in Vlaanderen') worden huizen verkocht met een EPC score die 100 punten lager ligt, gemiddeld verkocht aan een prijs die 2,3% hoger ligt dan vergelijkbare woningen. Huizen met een EPC score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 10,9% meer waard dan woningen met een EPC score tussen 400 en 499. Dezelfde trend zien we ook met de vraagprijs van huizen.

Energiezuinige huizen worden ook sneller verkocht. Hetzelfde onderzoek stelt dat woonhuizen met een EPC score tussen 100 en 199 gemiddeld 25% sneller verkocht worden dan woningen met een EPC score tussen 400 en 499.

Los van enige renovatieverplichting, is een energiezuinig huis dus goed voor de verkoopwaarde en ook dit trekt kandidaat-kopers over de streep.

3. Banken houden rekening met de energiezuinigheid bij het toekennen van een krediet

Juist omdat energiezuinigheid vandaag een impact heeft op de waarde van een woning, wil de bank ook bepaalde zekerheden. Vandaag vragen bank het EPC-attest bij je kredietaanvraag. Banken houden met andere woorden rekening met de energiezuinigheid van je pand bij het verlenen van je krediet. Ook dit is een aandachtspunt als je op huizenjacht gaat. "Als je een woning wil kopen die niet voldoet aan energienormen, zal je kredietdossier minder snel goedgekeurd krijgen en dat zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de waarde van woningen die een slechte energiescore hebben" aldus notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Premies en steunmaatregelen

Renoveren kost geld. De Vlaamse overheid voorziet een aantal premies en subsidies. Zo is er 'Mijn Verbouwpremie' voor energiezuinige investeringen. Burgers kunnen deze premie vandaag aanvragen via een online loket. Op Vlaanderen.be kan je trouwens een handige simulator terugvinden om zelf te berekenen wat deze premie voor jou betekent.

Sinds 1 september 2022 kan je metMijn Verbouwlening tot 60.000 euro renteloos lenen. Je vraagt dit aan via het Energiehuis van je gemeente. Mijn verbouwlening mag je niet verwarren met het renteloos renovatiekrediet dat ook een steunmaatregel vormt. Dat krediet vraag je - samen met je hypothecair krediet - aan bij je bank.

Ook bij Fluvius kan je nog terecht voor premies. Hier vraag je de EPC-labelpremie en de premie voor zonnepanelen aan. Verhuurders en huurders kunnen een huur- en isolatiepremie aanvragen bij een projectpromotor. Ten slotte kan Fluvius ook helpen bij het financieren van een BENOvatiecoach die je begeleidt bij je renovatieproject.

Informatie over de voorwaarden en de procedures vind je terug op Vlaanderen.be.

